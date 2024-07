CINEMA : Captain America: Brave New World, l'identité du personnage de Giancarlo Esposito et un élément central de l'intrigue dévoilés

Le panel de Marvel Studios à la SDCC 2024 s'est concentré sur les trois prochains longs-métrages du MCU attendus en 2025, dont The Fantastic Four: First Steps, en plus de faire le point sur les deux films Avengers de 2026 et 2027 en révélant que Robert Downey Jr. y jouera Doctor Doom. Après une introduction mettant en avant Deadpool & Wolverine, qui vient tout juste de sortir, Kevin Feige a donc déclaré que le Marvel Cinematic Universe a dépassé les 30 milliards de dollars de recette à travers le monde. Il a ensuite introduit sur scène le casting de Captain America: Brave New World, qui avait eu droit à sa première bande-annonce plus tôt dans le mois, à savoir Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito et Anthony Mackie. Après une blague sur Tom Holland de la part de ce dernier, le boss du studio a déclaré qu'il s'agira bien d'un retour à un thriller d'espionnage assez terre à terre à la manière de Captain America: The Winter Soldier / Le Soldat de l'hiver.

Contrairement à Steve Rogers, Sam Wilson sera un personnage plus cérébral qu'une force de la nature, ayant de bons alliés pour l'aider à progresser à travers l'intrigue, continuant l'approche de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Plus intéressant, nous connaissons désormais le rôle de Giancarlo Esposito : le roi de la Serpent Society, Seth Voelker aka Sidewinder. Compte tenu du costume porté par ce vilain dans les comics, nous n'aurions pas pu deviner. À moins d'une surprise, nous l'imaginons mal pouvoir se téléporter comme son homologue.

Un clip a ensuite été diffusé, que seules les personnes sur place ont pu voir et qui n'a visiblement pas fuité. Dans ce dernier, le président Thaddeus Ross (Harrison Ford) tenait sa conférence auprès de figures militaires et politiques comme nous avons déjà pu l'apercevoir. Et c'est là qu'une information de taille a été balancée, à savoir qu'ils ont découvert l'Adamantium dans le corps de Tiamut. Les fans l'avaient théorisé à la suite d'Eternals et cet élément va donc enfin avoir des conséquences. Sersi l'avait à priori transformé en marbre, du moins en surface, laissant supposer que les Célestes sont naturellement composés de ce métal. Il remercie également Captain America et le Falcon de Joaquin Torres (Danny Ramirez) pour avoir récupéré cette découverte du siècle, ce qui suggère que la séquence aérienne devrait être proche du début du film. De plus, le président annonce alors qu'ils seront les deux premiers membres de la nouvelle équipe des Avengers qu'il compte mettre en place. Un trailer a suivi, montrant notamment Ross se transformant en Red Hulk devant la Maison-Blanche alors qu'il tenait un discours.

Harrison Ford est ensuite monté sur scène et, du haut de ses 82 ans, a imité la pose de colère de son personnage, en plus de s'amuser avec Anthony Mackie. Il a aussi déclaré qu'il aurait laissé pousser sa moustache si cela lui avait été demandé, en référence à ses paroles dans la bande-annonce, et qu'il souhaitait sa part d'action dans le MCU. Vu son âge, c'était le moment ou jamais.

Captain America: Brave New World sortira en salles le 12 février 2025 en France et le 14 aux États-Unis. Les trois précédents longs-métrages sur son prédécesseur campé par Chris Evans sont disponibles sur Disney+, dont l'abonnement coûte entre 5,99 € et 11,99 € par mois.