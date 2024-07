CINEMA : Captain America: Brave New World, une première bande-annonce sous tension où Harrison Ford voit rouge

Alors que la San Diego Comic-Con 2024 aura lieu d'ici deux semaines avec un retour de Marvel Studios dans le Hall H et que Deadpool & Wolverine sera disponible en salles à la même période, les premiers aperçus de futurs projets du MCU n'attendent pas. Nous avons déjà eu droit à une bande-annonce de la série Disney+ Agatha All Along et la rumeur voulait que Captain America: Brave New World y ait aussi droit. Après la désillusion ce jeudi en ne voyant rien paraître sur la Toile, quelle ne fut donc pas notre surprise en voyant débarquer ce tout premier teaser trailer ce vendredi après-midi ! Et autant dire que nous adorons déjà ce qui est présenté, dans la veine de l'excellent Captain America: The Winter Soldier / Le Soldat de l'hiver.

Bande-annonce VOSTFR

Si vous êtes un peu paumé avec les évènements du Marvel Cinematic Universe, il s'agira du premier fil dans lequel Sam Wilson (Anthony Mackie) endossera le rôle laissé vacant par Steve Rogers à la suite de son voyage temporel pour vivre avec Peggy Carter à la fin d'Avengers: Endgame. La série Falcon et le Soldat de l'Hiver diffusée en 2021 avait justement servi à faire du héros son héritier, s'achevant avec sa prise de position et l'ajout à sa garde-robe d'un nouveau costume blanc ailé particulièrement classe qui s'est même invité dans Fortnite l'an dernier et que nous retrouverons ici, en plus d'une tenue plus proche de son prédécesseur.

Le film de Julius Onah est d'ailleurs bien conscient du fait que ce nouveau Cap est encore loin de faire l'unanimité auprès des fans puisqu'il n'est pas Steve Rogers, comme le fait remarquer Thaddeus Ross (Harrison Ford). Nous avons hâte de voir si Sam rétorquera autre chose au nouveau président des États-Unis et de constater par les actes qu'il mérite bien le bouclier. Avoir un tel projet qui sortira quelques mois seulement après l'actuelle campagne pour la Maison-Blanche tombe d'ailleurs plutôt bien. Le sérieux sera visiblement de rigueur pour ce qui s'annonce être un thriller empli d'action, mais n'en oubliera pas les touches d'humour comme le montre l'interaction entourant le changement d'acteur pour incarner Thaddeus. Pour rappel, il était précédemment incarné par William Hurt, malheureusement décédé en 2022, et arborait alors une moustache.

Les deux personnages ne s'apprécient guère, mais vont visiblement devoir trouver un terrain d'entente alors que le président souhaite redonner à Captain America une fonction militaire officielle. Lors d'un discours, nous le voyons se faire attaquer par un ennemi campé par nul autre qu'Isaiah Bradley (Carl Lumbly) ! Nous l'avions découvert dans Falcon et le Soldat de l'Hiver en tant que sujet de test pour le sérum de Super Soldat et il semble donc qu'il soit contrôlé comme l'était Bucky... Si vous aimez les intrigues politiques, cela semble bien parti. Thaddeus Ross a visiblement un projet pour le monde, d'où le titre du film, et une carte montre d'ailleurs la France désignée par un marqueur jaune, tout comme les USA, tandis que d'autres positions stratégiques sont indiquées.

Des scènes en pleine mer avec un navire tirant des missiles, des avions de chasse, ainsi que Captain America et son sidekick Joaquin Torres aka Falcon (Danny Ramirez) volant ensemble dissimulent de leur côté un élément qui pourrait être un élément clé de l'intrigue. En effet, l'immense structure qui s'y distingue fait penser au Céleste Tiamut dont la naissance a été avortée dans Eternals, très bon projet qui n'a hélas pas plu. Depuis, silence radio dans les différentes productions du Marvel Cinematic Universe à son sujet (hormis une référence dans She-Hulk...) alors qu'une telle main géante en plein milieu de l'océan n'a rien d'anodin. Croisons les doigts pour que ce soit ça !

Enfin, d'autres personnages seront également à l'affiche, à commencer par celui joué par Giancarlo Esposito, qui a été intégré via des reshoots ayant eu lieu seulement en mai, autant dire que Marvel Studios n'a pas perdu de temps et compte capitaliser sur l'aura de l'acteur. Nous ne savons pas officiellement qui il incarne, mais il se pourrait que ce soit George Washington Bridge. Autre ennemi, le Leader aka Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) sera présent, qui était apparu dans L'Incroyable Hulk en 2008, reconnaissable à sa peau verte lorsqu'il parle de dos au téléphone (l'homme au chapeau). Un laboratoire qui pourrait lui appartenir est d'ailleurs vu à deux reprises. La Maison-Blanche va elle être détruite et nous ne serions pas surpris que ce soit par le grand gaillard venant clôturer la vidéo : Red Hulk ! Reste à savoir de quelle manière Thaddeus Ross va être amené à le devenir, mais il est certain que ce sera un défi de taille pour ce nouveau Captain America, Sam n'ayant pas de force surhumaine.

Pour terminer, nous apercevons également Shira Haas, qui initialement devait incarner Sabra, mais dont l'origine israélienne des comics pourrait avoir été modifiée en raison des tragiques évènements réels survenus dans cette région du monde. Un poster avec la main de Red Hulk tenant le bouclier de Captain America a aussi été partagé.

Bande-annonce VF

Captain America: Brave New World est toujours attendu comme prévu le 14 février 2025 aux États-Unis et dès le 12 en France. Vous pouvez revoir les précédents projets mettant en scène le personnage sur Disney+.

