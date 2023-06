CINEMA : Captain America: Brave New World, le long-métrage avec la version du héros de Sam Wilson change de nom

Si nous connaissons désormais bien les grandes lignes des projets de la Phase 5 du Marvel Cinematic Universe, cela n'empêche pas des changements de survenir, notamment de date, ce qui fait que notre récapitulatif d'octobre dernier a déjà bien évolué. Ainsi, The Marvels ne sortira pas avant la fin de l'année au cinéma, avec la saison 2 de Loki et Echo du côté de Disney+. Et si les longs-métrages de cette année sont tournés vers des mondes par delà les étoiles et vers l'infiniment petit, les histoires de 2024 seront à priori totalement ancrées sur Terre, avec Captain America: New World Order et Thunderbolts. Bon, vous pouvez toutefois oublier l'intitulé du premier cité, qui vient de changer...

Le Nouvel Ordre Mondial et son logo assez stylisé passent donc à la trappe au profit d'un titre plus consensuel qui n'est plus en lien avec les théories du complot. Il faudra désormais appeler le film Captain America: Brave New World, comme nous l'apprenons au détour d'un bref message sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo de tournage. Nous y retrouvons Anthony Mackie en tenue de Captain America, bouclier accroché dans le dos, qui a déjà mis au placard son beau costume obtenu à la fin de Falcon et le Soldat de l'Hiver, même s'il apparaît avec sur l'écran du haut, au profit d'une tenu bleue proche de celle que portait Steve Rogers (Chris Evans) dans Le Soldat de l'hiver. Le cliché est aussi une bonne manière d'introduire en bonne et due forme Harrison Ford au casting, déjà confirmé l'an dernier par les médias spécialisés et qui remplace le défunt William Hurt dans le rôle du Général Ross, ou plutôt en tant que Président des États-Unis Ross, comme l'avait annoncé Kevin Feige en février dernier.

Du reste, la date de sortie de ce Captain America: Brave New World est toujours fixée au 3 mai 2024 outre-Atlantique. Vous pouvez revoir les précédents projets mettant en scène Sam Wilson sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.