CINEMA : Captain America: New World Order et Thunderbolts, Harrison Ford rejoint le casting !

Le MCU n'est pas près de s'arrêter, nous sommes actuellement en pleine Phase 4, qui se conclura avec Black Panther: Wakanda Forever le mois prochain. La Phase 5 débutera l'année prochaine, mais il faudra attendre 2024 pour découvrir Captain America: New World Order, sans Steve Rogers, mais avec Sam Wilson, ancien Faucon.

Nous retrouverons donc à l'écran Anthony Mackie, mais aussi Tim Blake Nelson qui incarnera Samuel Sterns, déjà aperçu dans L'Incroyable Hulk de 2008. Le casting sera également composé de Shira Haas, Danny Ramirez, Carl Lumbly et... Harrison Ford ! Eh oui, le célèbre acteur, connu pour ses rôles dans les franchises Star Wars et Indiana Jones notamment, va intégrer le Marvel Cinematic Universe. Une bonne nouvelle qui en rappelle une plus triste, car Harrison Ford incarnera ici le Général Ross, jusqu'ici joué par William Hurt, mais ce dernier nous a malheureusement quittés en début d'année suite à un cancer.

Harrison Ford campera donc Thaddeus Ross dans Captain America: New World Order, mais également dans le film Thunderbolts, axé sur une bande de super-vilains justement dirigée par le Général « Thunderbolt » Ross. Pour rappel, la date de sortie de Captain America: New World Order est fixée au 3 mai 2024, tandis que Thunderbolts arrivera le 26 juillet de la même année. Il faudra être patient. En attendant, vous pouvez retrouver Captain America: First Avenger à 9,91 € sur Amazon.

