Disney : la sortie de Blade lourdement repoussée, impactant toute la Phase 6 jusqu'à Avengers: Secret Wars... le prochain La Planète des singes daté

Petit coup dur ces dernières heures dans la mécanique bien huilée qu'est le Marvel Cinematic Universe. Tout a commencé avec le long-métrage Blade devant mettre en scène Mahershala Ali dans le rôle-titre, dont la production a été temporairement stoppée. Il avait déjà perdu son réalisateur Bassam Tariq fin septembre, n'augurant rien de bon, et ce en raison de changements répétés dans le planning. La recherche d'un remplaçant est donc en cours, mais le tournage initialement prévu pour démarrer en novembre n'aura donc pas lieu comme planifié et devrait survenir en début d'année 2023. Ainsi, sa date de sortie en salles est passée du 3 novembre 2023 au 6 septembre 2024. Oui, ce n'est pas rien, puisqu'il se retrouve de facto soit à la toute fin de la Phase 5 ou en ouverture de la Phase 6.

Si vous avez bonne mémoire, cette date ne vous est pas inconnue, puisque c'était celle de Deadpool 3. Eh oui, le film avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman voit donc sa sortie légèrement décalée de deux mois au 8 novembre 2024. Et par le jeu des chaises musicales, la plupart des autres films de la Phase 6 sont donc tous repoussés sauf Avengers: The Kang Dynasty. Ainsi, Fantastic Four passe de cette date en novembre au 14 février 2025, prenant le créneau d'un film non connu qui sortira désormais le 7 novembre 2025, à la place d'Avengers: Secret Wars que nous ne découvrirons pas avant le 1er mai 2026, avec Michael Waldron à l'écriture du scénario. Et puisque Marvel Studios n'avait pas prévu de s'arrêter là, un autre projet qui devait sortir ce jour-là est désormais sans date, autant ne pas s'avancer avec la Phase 7 après tout vu tout ce qui est déjà sur le feu.

Et histoire de faire les choses bien, voici un récapitulatif de toutes les dates des projets du Marvel Cinematic Universe à venir, du moins jusqu'au prochain changement du genre. Les « projets inconnus » de la Phase 6 sont sans doute des séries Disney+.

Phase 5 Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (17 février 2023)

Secret Invasion (printemps 2023)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (5 mai 2023)

Echo (été 2023)

Loki saison 2 (été 2023)

The Marvels (28 juillet 2023)

Ironheart (automne 2023)

Agatha: Coven of Chaos (hiver 2023)

Daredevil: Born Again (printemps 2024)

Captain America: New World Order (3 mai 2024)

Thunderbolts (26 juillet 2024)

Blade (6 septembre 2024) Phase 6 Deadpool 3 (8 novembre 2024)

Projet inconnu (automne 2024)

Projet inconnu (hiver 2024)

Fantastic Four (14 février 2025)

Projet inconnu (printemps 2025)

Projet inconnu (printemps 2025)

Avengers: The Kang Dynasty (2 mai 2025)

Projet inconnu (été 2025)

Projet inconnu (été 2025)

Film non annoncé #1 (7 novembre 2025)

Avengers: Secret Wars (1er mai 2026) Sans date Armor Wars (sans doute l'un des projets inconnus listés ci-dessus)

Film non annoncé #2 - Retiré du planning

En plus de ces changements dans le calendrier du MCU, Disney a communiqué sur les dates d'autres projets, à commencer par Kingdom of the Planet of the Apes, récemment annoncé et qui sortira donc le 24 mai 2024, le biopic Chevalier sur Joseph Bologne de Saint-George qui sera en salles le 27 avril 2023 et enfin le prochain Hercule Poirot, A Haunting in Venice, attendu le 15 septembre 2023.

Évidemment, toutes les dates ci-dessus sont celles pour l'Amérique du Nord, mais cela vous donne une idée pour le reste du monde, dont la France. Si vous êtes fan du MCU, la plupart des films et séries sont disponibles sur Disney+.

Lire aussi : Marvel Studios : un premier trailer old school pour Werewolf by Night, le casting des Thunderbolts et de Captain America: New World Order précisé