Stranger Things : La Brute, le nouveau comics rattaché à l'univers de la célèbre série a trouvé sa date de sortie

Après Stranger Things : Zombie Boys et Stranger Things : Dans les flammes, un nouveau comics va venir enrichir l’univers de la célèbre série horrifique diffusée sur Netflix. Disponible très bientôt chez Mana Books, Stranger Things : La Brute se déroulera après la première saison et se focalisera sur les personnages de James et Troy. Mêlant horreur, humour et diverses problématiques liées à l’adolescence, James et Troy devront y sauver leur amitié en plus de faire faire face aux Démo-chiens !

Voici plus en détail le synopsis du comics :

James et Troy, les petites frappes qui terrorisaient Mike, Lucas, Dustin et Will tentent de percer le mystère des facultés psychiques d’Onze dans ce récit terrifiant ! Troy fait des cauchemars à propos de cette dernière depuis qu’elle l’a humilié devant toute l’école et qu’elle lui a cassé le bras. Impuissant et anxieux, il est déterminé à prouver que ce qui s’est passé avec elle n’était qu’une mise en scène et que ses pré- tendus « super-pouvoirs » sont une supercherie. C’est alors que James et Troy vont faire la rencontre des Démo-chiens...

Stranger Things : La Brute fera 72 pages et sera disponible chez Mana Books le 4 février 2021. Vous pouvez d'ores et déjà précommander cet ouvrage à la Fnac pour 15,00 €.