Stranger Things : Zombie Boys, un comics en attendant la quatrième saison !

Après deux premiers comics, Stranger Things : De l'Autre Côté et Stranger Things : Six, les éditions Mana Books continuent de faire vivre l'univers original de cette série déjà devenue incontournnable dans le monde de la pop-culture avec une nouvelle BD, Stranger Things : Zombie Boys. Dans cette nouvelle histoire originale, le retour à la vie normale est difficile pour Will et ses amis. Cette BD, située entre la saison 1 et la 2 de la série, se recentre sur les personnages principaux et propose une histoire plus légère que d'habitude en rendant hommage au réalisateur des Dents de la Mer et au début des clubs vidéo.

L'histoire : 1983. Le printemps s’est installé dans la (presque) paisible ville d’Hawkins. Mike, Lucas, Dustin et Will essayent tant bien que mal de se remettre de leur rencontre traumatisante avec le Démogorgon. Le Monde à l’Envers continue de les hanter et des tensions naissent entre les quatre garçons : leur groupe est au bord de l’éclatement. C’est à ce moment que Joey Kim, un nouvel élève, vient frapper à la porte du club d’audiovisuel, un caméscope à la main et des idées plein la tête. Cet apprenti Spielberg veut en effet réaliser un film de zombies basé sur les dessins de Will, et leur propose de jouer dedans. Ce projet sera sans doute l’opportunité pour les jeunes acteurs de resserrer leurs liens et de surmonter les horreurs qu’ils ont vécues.

Disponible depuis le 27 août, Stranger Things : Zombie Boys est un comics qui se présente sous la forme d'une BD couleur cartonnée. Il est vendu dans les bonnes librairies et aussi en ligne sur les sites de La Fnac et d'Amazon.