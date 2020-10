Stranger Things : Dans les flammes, la suite du comics Stranger Things: Six se trouve enfin une date de sortie !

Si vous êtes un fan de la série diffusée sur Netflix et que vous aimez les comics, ce petit livre du jour est fait pour vous. Après la parution des deux premiers tomes - Stranger Things : De l'Autre Côté et Stranger Things: Six - et d'un comics narrant le retour difficile à la vie normale de Will, nommé Stranger Things: Zombie Boys, la suite des aventures des enfants cobayes de l'effrayant laboratoire d’Hawkins fait son retour dans un troisième tome.

Stranger Things : Dans les flammes est la suite de Stranger Things: Six et se déroule après les évènements de la saison 2. Voici le synopsis de l'histoire :

Des années après s’être échappés du laboratoire d’Hawkins, Ricky et Marcy – deux ex-sujets du docteur Brenner – tentent de retrouver une vie normale. Alors qu’ils sont sur le point de prendre un nouveau départ, leur ancienne prison se retrouve soudainement à la une des journaux nationaux. Ils décident d’affronter leur passé et prennent la route dans l’espoir d’aider les autres enfants qui étaient enfermés avec eux. Lorsqu’ils apprennent que Neuf – la sœur jumelle de Marcy – est toujours en vie, une course contre la montre commence pour la sauver.

Stranger Things : Dans les flammes fera 112 pages, sera au format 227 x 306 mm et sera disponible le 19 novembre aux éditions Mana Books en librairie ou sur les sites Fnac et Amazon au prix de 15 €.