Project L : Yasuo annoncé au roster avec du gameplay et des explications sur comment jouer

Cela fait déjà quatre ans que Riot Games a annoncé développer un jeu de combat dans l'univers de League of Legends, un Project L qui s'était ensuite remontré plus concrètement en 2021 avec l'officialisation d'Ekko, Darius, Ahri et Jinx à son roster, puis l'été dernier avec cette fois l'annonce d'Illaoi et d'un modèle économique free-to-play. En décembre, une vidéo avec le directeur du jeu Shaun Rivera introduisait les principes du gameplay, à visionner en fin d'article, nous montrant également le rendu in-game d'Illaoi. Quant à ce qui nous intéresse à présent, l'épéiste Yasuo a donc à son tour été dévoilé et sera donc jouable dans Project L, lui qui est capable de manipuler le vent avec sa lame. Et cette fois, l'annonce est accompagnée de gameplay en plus d'explications de la part du Lead Champion Designer Alex Jaffe.

Yasuo sera d'ailleurs jouable ce week-end à l'EVO 2023 se déroulant à Las Vegas aux côtés d'Ahri, Darius et Ekko, alors même que les plateformes sur lequel le jeu sortira n'ont toujours pas été annoncées. La vidéo les met également en avant pour satisfaire notre curiosité. D'autres Champions ayant chacun leur propre style de jeu et identité seront dévoilés à l'avenir, et il y a clairement de quoi faire dans l'univers de Runeterra.

En plus de ça, une autre vidéo a été mise en ligne dans la foulée, servant d'introduction au jeu en nous indiquant comment y jouer, commentée par la designer Caroline « Riot Shyvana » Montano à la suite d'une introduction du producteur Tom Cannon. En termes d'offensives, nous retrouvons des attaques légères, intermédiaires et lourdes modifiables à l'aide des touches directionnelles, des coups spéciaux et deux niveaux d'Ultimate liés à la jauge de combos. Plusieurs options défensives seront également proposées, avec du blocage debout et en position basse, un autre repoussant l'adversaire, une garde, des parades, un anti-air et même un sauvetage dynamique par notre compagnon même s'il est KO, le jeu se jouant pour rappel en 2v2.

À ce sujet, jusqu'à quatre joueurs pourront donc prendre part à un combat, chaque Champion ayant deux options d'assistance, qui seront soit gérées par nous si nous jouons seul ou par notre coéquipier. Un Last Stand sera même réalisable en étant KO. Enfin, le système de Fuse modifiera la synergie entre les deux combattants sélectionnés. Oui, le gameplay semble très solide et diversifié. Enfin, la semaine dernière, c'est justement le jeu en duo qui a été introduit en vidéo, avec là encore des phases de jeu servant à illustrer les propos.

En attendant d'avoir de plus amples détails sur les Champions du roster de Project L, vous pouvez toujours vous amuser sur les autres jeux de Riot Games. Et si besoin, des cartes pour des Riot Points sont en vente sur Amazon.