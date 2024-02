2XKO : période de sortie, plateformes d'accueil, nouvel aperçu de gameplay et nom déroutant pour Project L

C'est en 2019 que Tom Cannon annonçait officiellement le développement d'un jeu de versus fighting dans l'univers de League of Legends. Depuis, celui que nous connaissions sous le nom de code Project L s'est montré en de rares occasions avec au passage l'officialisation de plusieurs personnages jouables, à savoir Ekko, Darius, Ahri et Jinx, ou bien Yasuo l'été dernier à l'EVO où les personnes sur place ont pu y jouer. En ce début d'année 2024, ce jeu de combat de style tag-team en 2v2 refait enfin surface et se trouve un intitulé officiel, qui risque de ne pas faire l'unanimité.

Il faudra désormais appeler ce Project L sous le sobriquet 2XKO (à prononcer comme ça s'épelle). Oui, même pas de mention à League of Legends, alors que cela aurait forcément attiré l'attention de la communauté et même celle des joueurs ne s'y intéressant pas de prime abord... La bande-annonce de gameplay officialisant son nom nous montre à nouveau Ekko, Darius, Ahri et Yasuo combattre, mais aussi pour la toute première fois Illaoi, tandis que Jinx est portée disparue.

2XKO est pour l'occasion confirmé sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour une sortie en 2025. Les réseaux sociaux disposent désormais de comptes pour suivre l'actualité du jeu et le développement est entré dans une nouvelle phase comme l'explique Tom Cannon en vidéo. Ainsi, une démo va être jouable lors de différents évènements au cours de l'année à commencer par l'EVO Japan 2024 en avril. De plus, des sessions de test sont envisagées par Riot Games et si vous êtes intéressés, il suffit de vous inscrire sur le site de 2XKO.

