Suikoden I&II HD Remaster : de nouvelles plateformes et enfin une date de sortie lointaine dévoilée

Alors que Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est enfin paru fin avril, conçu par d'anciens développeurs de Konami ayant œuvré sur les Suikoden au sein de Rabbit & Bear Studios, l'éditeur japonais a bien comme projet de faire revivre sa licence de jeux de rôle au travers d'une compilation intitulée Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, qui comme son nom l'indique inclura des versions remastérisées des deux premiers épisodes. Annoncée en septembre 2022, elle peine à voir le jour et, depuis août 2023, nous n'avons carrément plus aucune période de sortie à l'horizon. Juste avant le Nintendo Direct de juin, il y avait eu du mouvement sur PC avec plusieurs changements visibles sur SteamDB. L'illustration avait notamment été modifiée. Bref, tous les signes étaient là pour que nous ayons des nouvelles, sauf que ce ne fut pas le cas. Il aura plutôt fallu attendre l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase diffusé hier pour qu'il fasse enfin son retour, date de sortie à la clé, mais pas seulement.

En effet, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars s'est trouvé deux plateformes supplémentaires et sortira donc le 6 mars 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam) au prix de 49,99 €. Des éditions physiques sont prévues, à minima sur les plus récentes consoles de Sony, Microsoft et Nintendo. En guise de bonus de précommande pour la version numérique, les joueurs recevront 57 300 potchs (la monnaie in-game), un Orbe de fortune et un Orbe de prospérité.

Au passage, un point a été fait concernant les améliorations apportées avec ces remasters.

Améliorations graphiques Les sprites et les environnements sont agrémentés de nouveaux effets comme l'éclairage, des nuages et animations d'ombres. Des flammes vacillantes, de la fumée, le mouvement des feuilles et des insectes : autant de détails qui composent une ambiance pleine de vie !

Les effets et la mise en scène ont été repensés, pour donner un nouveau coup de projecteur aux séquences mémorables des titres. Nouvelles illustrations pour les personnages Les portraits de chaque personnage ont été mis à niveau en HD. Junko Kawano, qui a créé les personnages de la version originale de Suikoden sortie en 1995, a redessiné tous les portraits pour Suikoden I HD Remaster Gate Rune War. Améliorations du son Sons de l'environnement – Un grand nombre de sons qui n'étaient pas présents dans la version originale, comme le courant de l'eau, le vent, les insectes et les bruits de pas de course ont été ajoutés, rendant l'expérience plus immersive.

Sons des affrontements – Tous les effets sonores sont désormais en HD. En plus de l'impact des sons en 3D, le réalisme du sound design augmente grandement le dynamisme des batailles ! Améliorations du système de jeu Différentes nouvelles fonctionnalités sont implémentées, telles qu'un journal de dialogues, des batailles automatiques ou encore des batailles à double vitesse

