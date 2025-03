Suikoden I&II HD Remaster : les deux jeux cultes sont prêts à faire leur retour avec quelques nouveautés

Konami a frappé fort cette nuit avec sa présentation dédiée à la licence Suikoden. En effet, deux nouveaux projets y ont été introduits à savoir un anime et le jeu mobile Suikoden STAR LEAP. Mais bien évidemment, il n'y aurait rien eu de tout cela sans l'arrivée de la compilation Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. Elle a pour l'occasion eu droit à sa bande-annonce de lancement, qui résume les intrigues de base de chaque épisode, tout en présentant ses principales fonctionnalités.

Comme déjà évoqué précédemment, Konami a ajouté une option permettant aux affrontements au tour par tour de s'effectuer automatiquement et avec une vitesse doublée, mais pas seulement. Une sauvegarde automatique, une mini-carte pour mieux s'y retrouver, un historique des conversations, ainsi que la possibilité d'interchanger d'équipement avec un autre personnage font aussi partie des nouveautés. Nous aurons également le choix de la difficulté, entre Facile, Normal et Difficile.

Une option servira quant à elle à désactiver le timer pour les évènements en temps limité, ajoutée via une mise à jour day one, qui va corriger quelques soucis. Dommage pour les collectionneurs qui espéraient une version physique ne nécessitant aucun téléchargement supplémentaire...

Au passage, le producteur Rui Naito a déclaré qu'il y a eu plus de précommandes qu'anticipé, un bon signe pour le retour de la licence. Les joueurs PC vont eux avoir plus de choix, puisqu'en plus de Steam, ces remastérisations seront disponibles via l'Epic Games Store et le Microsoft Store dès ce jeudi 6 mars.

Vous pouvez revoir le passage en question de la présentation ci-dessous, avec des interprétations orchestrales qui ravissent les oreilles et pas mal de merchandising.

Vous pouvez vous procurer Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars au prix de 42,49 € chez Gamesplanet sur PC et à 49,99 € via Amazon et à la Fnac sur consoles.