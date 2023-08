Suikoden I&II HD Remaster, mauvaise nouvelle pour les fans des JRPG

Il y a un an, Konami dévoilait à l'occasion du Tokyo Game Show 2022 Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, des versions remastérisées des deux premiers jeux de rôle de la franchise. Des titres qui devaient arriver cette année sur les consoles de précédente génération et ordinateurs.

Malheureusement, Konami redonne aujourd'hui des nouvelles de ses J-RPG, et elles ne sont pas très bonnes. Le studio japonais vient de repousser Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars à une date inconnue, expliquant que les développeurs ont besoin de davantage de temps pour proposer un gameplay et des performances à la hauteur des attentes des fans.

Konami précise que les remasters sortiront « aussi tôt que possible ». Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars devrait en toute logique arriver en 2024 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour vous replonger dans la franchise, vous pouvez retrouver Suikoden : une étoile au firmament du J-RPG à 29,90 € sur Amazon.