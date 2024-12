Suikoden I&II HD Remaster : les openings dévoilés, surfant sur la nostalgie des joueurs

Deux monuments du jeu vidéo vont faire leur retour l'année prochaine grâce à Konami, les premiers Suikoden réunis dans une compilation baptisée Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. L'attente aura été longue depuis l'annonce effectuée en septembre 2022, mais nous avons finalement eu droit à une date cet été et il y aura même des éditions physiques, de quoi ravir les collectionneurs et fans nostalgiques. L'éditeur japonais commence à en faire la promotion et a diffusé sur sa chaîne japonaise les cinématiques d'introduction ou openings de chaque épisode.

Si vous l'ignoriez, l'intro de Suikoden était différente selon la plateforme et les joueurs ont tendance à préférer la version SEGA Saturn, ici utilisée, à celle de la PlayStation. Elle avait d'ailleurs été reprise à l'identique pour la compilation PSP. Par contre, ici tout n'a pas exactement été reproduit du côté des plans en mouvements et 3D, ce qui lui fait perdre un peu de son charme, surtout qu'il n'y a plus aucune contrainte technique pour proposer quelque chose de qualitatif à l'heure actuelle. Certains changements comme la mise en avant de bien plus de protagonistes font tout de même plaisir à voir sachant qu'il y en a 107 en plus du héros. Quant à celle de Suikoden II, même constat dans l'ensemble à l'exception qu'il n'y en a jamais eu de différentes.

La sortie de Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est pour rappel prévue le 6 mars 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez le précommander au prix de 49,99 € sur Amazon ou à la Fnac, et à 42,49 € chez Gamesplanet.