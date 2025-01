FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, sa date de sortie et de nouvelles plateformes en fuite

C'est en février 2023 que Level-5 dévoilait FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, un troisième jeu de sa licence d'Action-RPG et simulation de vie, cette fois à destination de la Switch. Hélas, comme bien trop souvent avec le développeur, les reports se sont enchaînés. Un temps daté au 10 octobre 2024, il était aux dernières nouvelles prévu pour le mois d'avril 2025 sur la console de Nintendo et avait de bonnes raisons de nous faire languir davantage. Une fois n'est pas coutume, c'est une fuite qui révèle à présent sa date de sortie à priori définitive et surtout de nouvelles plateformes sur lesquelles nous pourrons y jouer.

Comme repéré par Gematsu, le PlayStation Store des États-Unis a pendant un moment affiché une page pour FANTASY LIFE i : La voleuse de temps indiquant un lancement le 23 avril 2025 à 16h00, heure française, sur PS4 et PS5. Pour les plateformes, il est en effet mentionné des vibrations via la DualShock 4 et la DualSense, ainsi que des améliorations pour la PS4 Pro. Le reste de la description ne nous apprend rien de neuf et il faudra évidemment disposer d'un abonnement au PlayStation Plus afin de s'amuser en ligne jusqu'à 4 joueurs, tandis que de la coopération à deux en local sera proposée.

Bon, ce n'est pas une si grande surprise, puisque comme nous l'avions déjà fait remarquer, son site officiel affiche la mention « Autres plateformes non décidées ». Reste à savoir si cette annonce sur les consoles de Sony va simplement être balancée sur les réseaux par Level-5 dans les jours à venir, ce qui est fortement possible, ou si cela suggère un possible State of Play, celui de l'an dernier en début d'année ayant été diffusée le 31 janvier 2024.

