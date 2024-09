FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, Level-5 justifie le report par d'excellentes nouvelles, la patience sera de mise

L'année dernière, Level-5 nous a doublement surpris en faisant revenir sur le devant de la scène les licences Professeur Layton d'un côté et Fantasy Life de l'autre, toutes les deux sur Switch. Après un excellent premier épisode sur 3DS en 2012 (2014 par chez nous), nous n'avons hélas jamais pu découvrir son successeur Fantasy Life Online cantonné aux mobiles dans l'Archipel, avant qu'il ne ferme ses portes. Ce FANTASY LIFE i : La voleuse de temps avait connu un premier report, avant d'être daté au 10 octobre sur la console de Nintendo. Sauf que le studio a comme bien trop souvent modifié ses plans et annoncé le reporter encore une fois, nous donnant alors rendez-vous lors de son Level-5 Vision 2024: To the World's Children pour découvrir la nouvelle période de lancement. Faudra-t-il patienter encore longtemps ?

Malheureusement, c'est au final un report de six mois que s'est pris FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, qui devrait désormais voir le jour en avril 2025 sur Switch, sans plus de précision. Espérons que ce soit la bonne cette fois. Comme nous l'avions déjà évoqué, les autres plateformes sur lesquelles devrait paraître le jeu n'ont pas été décidées comme le mentionne le site officiel, il s'agit donc à priori d'une exclusivité temporaire.

Akihiro Hino a toutefois justifié ce délai par l'élément central de la nouvelle bande-annonce diffusée pour l'occasion, à savoir que cet épisode disposera d'un monde ouvert, le plus grand qu'ait connu la licence, afin de nous offrir davantage de liberté. En revoyant la carte par zones de Rêveria ou d'Înitile du DLC Origin Island, et en les comparant à cette map de Ginormosia ayant l'allure d'un dragon, nous sommes enclin à le croire. Pour l'explorer, nous serons capables d'escalader les parois rocheuses, nager et monter à cheval ou toute autre monture à notre disposition. En plus de ça, les retours après des tests de joueurs en interne ont également permis l'ajout d'une fonctionnalité nommée Quick Life Change, qui permettra d'alterner à la volée entre au moins deux classes (Lives) parmi les 14 que comptera le jeu. De plus, outre le multijoueur jusqu'à quatre, de la coopération locale à deux a été ajoutée, qui fera apparaître un compagnon ailé nommé Trip.

La bande-annonce narrée par Yūki Kaji (Eren dans Shingeki no Kyojin) nous donne également un aperçu inédit de divers éléments déjà annoncés, comme le fait que le scénario nous fera voyager 1 000 ans dans le passé à cause d'un dragon fossilisé, le royaume du présent étant tombé en ruines. Là, nous croiserons des Strangelings, de drôles d'objets qui pourront redevenir humains en faisant appel au pouvoir de la Déesse.

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps est donc fort prometteur, mais va encore nous faire languir un moment.

