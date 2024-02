FANTASY LIFE i : La voleuse de temps à nouveau reporté, mais enfin daté précisément

Mercredi dernier, à l'occasion du Nintendo Direct: Partner Showcase, un jeu de Level-5 a bien fait son apparition, mais n'a clairement pas été celui auquel nous aurions pensé. En effet, alors que Megaton Musashi: Wired sortira en avril et qu'il aurait pu bénéficier d'une belle mise en avant, c'est finalement Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time qui lui a volé la vedette en s'invitant dans le programme. Dévoilé l'année dernière à la même période dans un Direct classique, il a eu droit depuis à plusieurs apparitions ne nous en montrant pas beaucoup plus à son sujet, la dernière remontant au Level-5 Vision 2023 II, où nous avions appris son évident report à cet été 2024. Bon, là encore, il va falloir prendre notre mal en patience, car ce ne sera finalement pas à cette période qu'il sera disponible...

En effet, FANTASY LIFE i : La voleuse de temps est attendu le 10 octobre 2024 sur Switch, soit au début de l'automne. Comme vous pouvez le constater, son titre a été localisé dans notre langue à l'instar du futur Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur. Au Japon, il sortira aussi bien au format numérique (6 500 ¥) qu'en physique (6 578 ¥), espérons qu'il en soit de même ici. Par ailleurs, son site officiel indique toujours le fait que d'autres plateformes restent non décidées pour le moment, suggérant que l'exclusivité sur la console de Nintendo n'est que temporaire.

Pour le reste, la vidéo ne nous apprend rien de bien nouveau. Nous pourrons explorer l'île de Rêveria dans le passé et le présent afin d'y construire notre propre village et partir à l'aventure, avec 14 classes à notre disposition d'ores et déjà introduites, dont seulement deux seront inédites par rapport à l'épisode 3DS. Par ailleurs, il sera possible d'y jouer jusqu'à quatre en ligne. Vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

