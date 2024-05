Stellar Blade, c'est loin d'être terminé, mais Shift Up parle déjà du Project Witches

Shift Up a lancé le mois dernier Stellar Blade, un jeu d'action qui aura beaucoup fait parler de lui avant sa sortie à cause du physique et des animations de son héroïne peu réalistes, mais le titre propose quand même un gameplay très intéressant. Le studio coréen vient de déposer une offre publique initiale, dévoilant quelques informations intéressantes.

Les plans de Shift Up semblent clairs et déjà bien établis, le studio veut d'abord proposer des mises à jour pour Stellar Blade, avec de nouveaux éléments de gameplay, du contenu additionnel, des collaborations avec d'autres licences et même une version PC ! Exclusif à la PlayStation 5 de Sony, le jeu pourrait donc arriver sur ordinateurs à l'avenir. Mieux encore, le studio coréen veut développer une suite à Stellar Blade, rappelant le succès commercial de certaines franchises AAA comme God of War et Final Fantasy, avec respectivement 66 et 185 millions de copies vendues.

Il faut dire que Stellar Blade a rencontré un vif succès commercial, Shift Up ne donne aucun chiffre de ventes mais affirme que le titre a dépassé ses espérances. Cependant, le studio coréen ne va pas tout miser sur Stellar Blade, il pense déjà à une autre licence. Cela n'est pas nouveau, Shift Up évoquait un Action-RPG AAA dans un monde urbain de science-fiction sous Unreal Engine 5, qui sera cross-plateform entre les consoles, mobiles et ordinateurs. Désormais connu sous le nom de Project Witches, le développement devrait s'intensifier dès cette année avec de nouveaux recrutements, pour une sortie « en 2027 ou après ». Project Witches est présenté comme une licence de « méga sous-culture de nouvelle génération qui surpassera Goddess of Victory: NIKKE », dans la lignée des Genshin Impact, Honkai: Star Rail et Fate/Grand Order.

Shift Up a de beaux projets en chemin, le studio va continuer de faire parler de lui pendant encore quelques années. Mais, pour l'instant, tous les yeux sont rivés vers Stellar Blade, Sony devrait annoncer des chiffres de ventes prochainement, et pourquoi pas confirmer ce portage PC.

