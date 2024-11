TEST Stellar Blade : que vaut la version PS5 Pro ?

Belle surprise de la première moitié de l’année sur PlayStation 5, Stellar Blade s’est imposé comme un jeu d’action et d’aventure très intéressant, qui a bien mieux que des personnages hypersexualisés à proposer. Le titre de Shift Up est exclusif à la console de Sony et il a évidemment droit à sa mise à jour pour PS5 Pro. Sur PlayStation 5, Stellar Blade proposait des modes Résolution en 4K à 30 fps et Performance à 60 fps, ainsi qu’un mode Équilibré débridant le framerate. Sur PS5 Pro, nous avons droit à deux modes additionnels : Pro et Pro Max. Alors, Stellar Blade sur PS5 Pro, ça vaut quoi ?

Sur PS5 Pro, Stellar Blade impressionne encore davantage.



Eh bien le mode Pro est basé sur le mode Équilibré, mais il profite de la puissance de la PS5 Pro et notamment du PSSR pour afficher une meilleure image. Stellar Blade est magnifique en 4K, les décors fourmillent de détails, les reflets sont sublimes et le framerate passe cette fois à 60 fps (voire davantage), c’est un régal ! Dommage que le mode Photo se fasse encore désirer.

Concernant le mode Pro Max, eh bien il met la barre encore plus haut du côté des graphismes, en se basant sur le mode Résolution. Le jeu gagne quelques détails visuels, surtout perceptibles dans les arrière-plans, mais le framerate est réduit. Il dépasse les 30 fps, mais ce n’est pas aussi fluide qu’avec le mode Pro. Sauf en activant le mode de cadence d’images élevée (HFR). Là, le framerate est boosté et permet d’avoir le meilleur rendu graphique à 60 fps, mais la fluidité est un peu artificielle, ça manque de naturel. Si ce point ne vous dérange pas, c’est quand même la combinaison de réglages à privilégier.

Sur PS5 Pro, Stellar Blade impressionne encore davantage. Adieu le 30 fps, nous avons droit à des graphismes sublimes et un framerate fluide, pouvant monter à 60 fps avec le HFR grâce au mode Pro Max. Sinon, le mode Pro met de côté quelques détails visuels pour proposer un mode dépassant les 60 fps sans le HFR, plus naturel. Dans tous les cas, beauté et fluidité sont au rendez-vous, c’est top !

Les plus Graphiquement impressionnant dans les deux modes

Le mode Pro qui dépasse les 60 fps, un régal

Le mode Pro Max qui en met plein la rétine à plus de 30 fps, ça fait du bien

La possibilité d’avoir les meilleurs graphismes et un haut framerate avec le HFR… Les moins … mais le HFR rend la fluidité un peu trop artificielle

Notation Verdict 18 20