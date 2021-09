Iron Harvest Complete Edition : bande-annonce, gameplay et date de sortie pour la version console

KING Art Games avait dévoilé en 2016 Iron Harvest, un jeu de stratégie basé sur le World of 1920+, un univers uchronique imaginé par Jakub Różalski. Le titre est sorti l'année dernière sur PC, mais il se fait toujours attendre sur consoles. Les développeurs avaient donné des nouvelles le mois dernier, ils sont déjà de retour avec une nouvelle bande-annonce :

Iron Harvest sortira donc bien sur PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur PS5 et Xbox Series X|S, les joueurs ayant participé au financement participatif pourront choisir de passer à la version supérieure via le site des développeurs. Il s'agira dans tous les cas d'une Complete Edition qui regroupera le jeu de base, ainsi que les extensions Rusviet Revolution et Operation Eagle, sans oublier les autres contenus rajoutés via de précédentes mises à jour comme une carte additionnelle en multijoueur, une structure défensive inédite et diverses améliorations. Au total, Iron Harvest inclura donc quatre factions, autant de campagnes, 12 héros jouables, 18 cartes multijoueurs, plus de 30 missions, un mode coopération et des optimisations pour consoles de salon, comme montrée dans cette vidéo :

L'attente ne sera plus très longue, la date de sortie d'Iron Harvest Complete Edition est fixée au 26 octobre 2021 sur consoles de salon. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.