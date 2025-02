Tides of Annihilation : 11 minutes de gameplay aux faux airs de FFXVI avec une belle confrontation face à Mordred

La semaine dernière, lors du State of Play, un projet fort alléchant a été dévoilé, baptisé Tides of Annihilation, prenant place dans un Londres post-apocalyptique mêlé au monde de fantasy médiévale qu'est Avalon. Le studio Eclipse Glow Games avait dans la foulée promis de diffuser une vidéo de gameplay d'une durée de 11 minutes et c'est donc avec plaisir que nous découvrons en action l'héroïne Gwendolyn. Il est bien précisé qu'il s'agit d'une « Early Development Build », donc pas mal de changements peuvent survenir d'ici la sortie.

Alors que Gwendolyn sort d'une boutique dans laquelle est présente la jeune Niniane, qui sert de guide sous la forme d'un oiseau le reste du temps, nous pouvons constater que les habitants ont été comme pétrifiés. S'ensuit un premier affrontement nous montrant bien le soutien apporté par les chevaliers, avec un ATH rappelant ce qui a été fait sur Final Fantasy XVI pour les Primordiaux. Dans l'ensemble, c'est d'ailleurs le feeling qui en ressort, car nous sommes clairement loin d'un Souls-like, de quoi rassurer les joueurs pas forcément à l'aise avec ce type de production plus ardue.

Après cela, nous avons droit à un passage assez surréaliste transformant une ruelle étroite en un véritable parcours du combat défiant la gravité, un phénomène dû aux Scarlet Waters (« eaux écarlates »). Bon, cela semble assez scripté. La vidéo se poursuit au British Museum ou plutôt Britannia Museum comme il est ici appelé, qui est survolé par une créature géante. Le système de Fogcrystal est alors introduit, servant à se reposer pour régénérer la santé et se rendre au Dominion, sans doute un hub bien à l'abri. Des cristaux à briser révèlent quant à eux des éléments de décor pour progresser.

À l'intérieur de la bibliothèque, Gwendolyn est accueillie par Mordred Pendragon, qui contrairement à la légende est ici une ravissante femme blonde, que nous comprenons être reine puisqu'il est question de son trône. Une confrontation éclate rapidement, nous montrant que Niniane peut également se changer en épée. Après une phase d'échauffement servant à planter l'action, le véritable duel débute avec en fond sonore une musique donnant le ton. Nous ne saurons évidemment pas de quelle manière cela va se finir. Un rapide aperçu de divers autres passages est tout de même là pour ne pas nous laisser sur notre faim. Et si la vidéo est dans l'ensemble plutôt alléchante en ce qui concerne le gameplay, les dialogues ne font pas dans l'originalité.

Tides of Annihilation est pour rappel attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store), sans plus de précision.