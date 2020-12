Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition, la date de sortie dévoilée avec un petit report

En septembre dernier, Ubisoft annonçait le retour de Scott Pilgrim vs. the World: The Game dans une Complete Edition attendue sur les plateformes modernes. Il s'agit pour rappel d'une version intégrant tout le contenu additionnel du beat'em all sorti à l'origine en 2010, et qui est désormais introuvable sur le PlayStation Store et le Xbox Game Live.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition devait arriver en fin d'année 2020, mais finalement, il faudra patienter quelques jours de plus. Sur Facebook, Ubisoft a en effet annoncé que la date de sortie de Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition est fixée au 14 janvier 2021 sur PC (Epic Games Store et Uplay), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition sortira donc en tout début d'année prochaine, les extensions Knives Chau et Wallace Wells seront incluses de base, et vous pouvez retrouver le premier tome du comics à 24,9 € sur Amazon.fr.