Scott Pilgrim vs. the World: The Game de retour dans une Complete Edition

En 2010, Ubisoft sortait sur PC Scott Pilgrim vs. the World: The Game, un beat'em all rétro basé sur le film d'Edgar Wright et sur le comics de Bryan Lee O'Malley. Un titre qui avait séduit tous les fans de la franchise, mais le jeu avait disparu du PlayStation Store et du Xbox Game Live. Heureusement, il est de retour !

Eh oui, Ubisoft vient de dévoiler ce soir Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition, qui est donc toujours un jeu de combat en 2D façon arcade, permettant d'incarner Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau ou encore Stephen Stills dans divers niveaux, avec la possibilité d'apprendre de nouvelles capacités, de déverrouiller des objets et mondes cachés ou encore d'invoquer des alliés en combat. Le but, c'est comme dans le comics et le film, il faut affronter les sept ex de Ramona.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition arrivera en fin d'année 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia, et comme son nom l'indique, il inclura de base les DLC Knives Chau et Wallace Wells.