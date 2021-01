Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition, Limited Run Games dévoile des éditions physiques collector et des goodies

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition arrivera la semaine prochaine sur les plateformes modernes, il s'agit pour rappel d'une version inchangée du jeu d'Ubisoft, mais qui inclura tous les contenus additionnels. Rien de bien neuf, mais ne boudons pas notre plaisir, le titre avait disparu des boutiques en ligne, et il sera proposé par Ubisoft là encore uniquement en version dématérialisée.

Limited Run Games a quand même tenu à proposer quelques éditions physiques, sur PS4 et Switch uniquement, avec également des produits dérivés comme des pin's, des tee-shirts et sweats, une pochette pour Switch ou encore des porte-clés. Mais les joueurs auront surtout la possibilité de craquer pour trois versions physiques, que voici :

Édition standard (34,99 $) : Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition en boîte sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch ;

en boîte sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch ; Une jaquette réversible ;

Un billet de concert commémoratif des Clash at Demonhead. Édition Classic (54,99 $) : Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition en boîte sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch ;

en boîte sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch ; Un livret d'instructions en couleur ;

Une jaquette réversible ;

Un boîtier deluxe en plastique à clapet avec une jaquette réversible ;

Des autocollants avec des images du jeu ;

La bande originale composée par Anamanaguchi sur CD ;

Un billet de concert commémoratif des Clash at Demonhead ;

Une carte du monde du jeu. Édition KO! (139,99 $) : Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition en boîte sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch ;

en boîte sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch ; Un boîtier rigide collector de roadie avec lumières et sons. En l'ouvrant, les lumières s'allument et une musique d'Anamanaguchi se lance, révélant un diorama des Sex Bob-omb ;

Un livret d'instructions en couleur ;

Un billet de concert commémoratif des Clash at Demonhead ;

Un boîtier deluxe en plastique à clapet avec une jaquette réversible ;

La bande originale composée par Anamanaguchi sur CD et cassette ;

Un guide du jeu Scott Pilgrim vs. The World avec une couverture rigide ;

avec une couverture rigide ; Une paire de baguettes de batterie en bois, taille réelle ;

Trois médiators des Sex Bob-omb avec des rigidités light, medium et heavy ;

Un pin's en émail de l'écran de chargement avec Scott Pilgrim ;

Un jeu de sept cartes Premium sur papier brillant haute qualité avec les Ex maléfiques ;

Deux planches d'autocollants avec des images du jeu.

Les précommandes de ces éditions physiques et des produits dérivés ouvriront le 15 janvier à 16h, sur le site de Limited Run Games, et vous aurez alors six semaines pour craquer, jusqu'au 28 février. Après quoi la production sera lancée, il faudra alors patienter quatre à cinq mois pour recevoir les produits. Par ailleurs, LRG compte également proposer des versions Xbox One, mais plus tard. Pour les impatients, la date de sortie de Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition est fixée au 14 janvier 2021 sur PC (Epic Games Store et Uplay), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Vous pouvez retrouver l'intégrale des BD Scott Pilgrim à 43,92 € sur Amazon.