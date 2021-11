Xbox Game Pass : les nouveautés de fin novembre 2021 dévoilées

Le mois de novembre a démarré sur les chapeaux de roue pour le Xbox Game Pass, avec de grosses sorties et exclusivités directement intégrées au service. Cela se tasse forcément pour la deuxième moitié du mois, qui reste malgré tout intéressante si vous aimez les indés et les productions d'Electronic Arts. Dead Space et Dragon Age: Origins deviennent jouables en cloud, tandis que My Friend Pedro, Mortal Shell, Evil Genius 2 et d'autres productions à petit budget seront ajoutés dans les prochains jours sur l'ensemble des plateformes.

Le programme complet et la liste des titres sur le départ est visible ci-dessous.

Disponible

Dead Space (Cloud) EA Play

Lorsque l’immense vaisseau spatial USG Ishimura découvre un vestige extraterrestre dans un système stellaire reculé, il perd mystérieusement tout contact avec la Terre. L’ingénieur Isaac Clarke est alors envoyé à bord pour réparer le système de communication du vaisseau. Mais une fois sur place, il découvre l’horreur d’un cauchemar insoupçonné : le vaisseau n’est plus qu’un cimetière à la dérive, et l’équipage atrocement mutilé a été infecté par un fléau inconnu. La mission technique de Clarke devient alors une mission de survie… pour sauver sa peau, mais aussi rendre le vestige à sa planète. Jouez à Dead Space dans le Cloud, via EA Play.

Dragon Age: Origins (Cloud) EA Play

La survie de l’humanité repose sur celles et ceux choisis par le destin. Vous êtes un Garde des ombres, l’un des survivants d’un légendaire ordre guerrier qui défend les terres depuis des siècles. Trahi par un général dans un combat crucial, vous devez traquer ce dernier pour le traîner devant la justice dans Dragon Age: Origins, maintenant disponible dans le Cloud via EA Play.

Prochainement

Next Space Rebels (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 17 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Commandez des pièces sur Internet, réglez votre caméra et développez votre chaîne StarTube en bricolant des fusées et en participant à des défis insolites ! Avec la notoriété viennent des responsabilités, mais un évènement inattendu sur votre route vers la gloire vous entraînera dans un voyage spatial.

Exo One (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 18 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Un étrange signal, un vaisseau extra-terrestre… Exo One vous propose un voyage interplanétaire à travers l’espace et le temps. Maîtrisez un moyen de locomotion alien et explorez des paysages lointains énigmatiques et désolés comme vous ne l’avez jamais fait. Servez-vous de la gravité et de votre élan pour atteindre des vitesses impressionnantes et des hauteurs vertigineuses.

Fae Tactics (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 18 novembre

Dans Fae Tactics, suivez une jeune utilisatrice de magie nommée Peony dans son voyage au sein d’un monde vivant plein de mystères et de danger. Invoquez des alliés, lancez des sorts et devenez l’ami d’une équipe hétéroclite de personnages alors que vous faites face aux conflits croissants entre les hommes et les êtres magiques connus sous le nom de fae.

My Friend Pedro (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 18 novembre

My Friend Pedro fait son retour dans la bibliothèque du Xbox Game Pass. Le jeu vous invite à un ballet mortel, une chorégraphie illustrant l’amitié, l’imagination et la lutte obstinée d’un homme qui détruit tout sur son passage, sous l’influence d’une banane douée de conscience. Usez de stratégie en visant deux cibles à la fois, évoluez au ralenti et surprenez vos ennemis pour créer des séquences d’action ahurissantes dans un combat à mort contre le monde de la pègre.

Undungeon (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 18 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : À mi-chemin entre l’action et le jeu de rôle, Undungeon reprend tous les éléments qui ont donné aux A-RPG d’antan leurs lettres de noblesse et les transcende grâce à un design résolument moderne. Rétablissez l’ordre dans toutes les dimensions, influencez et déterminez le destin des mondes et forgez l’avenir du nouveau Multivers.

Deeeer Simulator (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 23 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Batifolez et amusez-vous avec les autres animaux ou décimez la ville jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien dans ce « jeu de destruction de ville tranquille ».

Mortal Shell (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 23 novembre

Le monde brisé et sans pitié de Mortal Shell mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Face à vos adversaires, votre survie dépend de votre vigilance, votre précision et votre instinct. Possédez des guerriers disparus, traquez les sanctuaires cachés et combattez de redoutables ennemis.

Evil Genius 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 30 novembre

Evil Genius 2 est un jeu de stratégie d’espionnage parodique, dans lequel vous incarnez un génie du mal ayant pour objectif de dominer le monde. Construisez votre propre base maléfique abritant vos activités secrètes, formez une cohorte de sbires, défendez votre base face aux forces de la Justice et dominez le monde !

Les nouveautés de l’application Xbox pour PC

Plusieurs nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt dans l’application Xbox pour PC Windows, et les Xbox Insiders peuvent déjà les essayer. Vous pourrez par exemple utiliser des mods dans plusieurs jeux et choisir l’endroit où vous souhaitez installer vos titres. Si vous n’êtes pas encore membre du programme Xbox Insider, rendez-vous sur le Xbox Insider hub pour en savoir plus et vous inscrire.

Au cas où vous l’auriez manqué

La Bêta multijoueur d’Halo Infinite – Disponible

La nouvelle ère de Halo commence ! Pour fêter le 20e anniversaire de la série, la Bêta multijoueur d’Halo Infinite est disponible gratuitement sur Xbox et PC. Commencez votre périple avec la Saison 1 « Heroes of Reach » et restez connectés pour les évènements à durée limitée et des récompenses exclusives. La campagne d’Halo Infinite sera disponible dès sa sortie, le 8 décembre, dans le Xbox Game Pass !

Dicey Dungeons (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Devenez un dé géant sur pattes, et luttez jusqu’à votre dernier souffle au sein d’un donjon en perpétuelle mutation ! Choisissez l’un des six personnages différents disposant chacun de leur propre style de jeu et de leurs capacités uniques. Affrontez des monstres, récoltez du butin et gagnez des niveaux dans ce roguelike pensé par le créateur de VVVVVV et Super Hexagon.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud) – Disponible

Découvrez le célébrissime classique, mis à jour pour une nouvelle génération avec de nombreuses améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d’affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore.

One Step from Eden (Cloud) ID@Xbox – Disponible

One Step from Eden combine création stratégique de deck et action en temps réel en y ajoutant des éléments de type rogue-like. Battez-vous seul ou en mode coopération. Lancez des sorts en un instant, affrontez des adversaires évolutifs et collectionnez des artefacts incroyablement puissants. Arriverez-vous à atteindre Eden ?

Mise à jour

Microsoft Flight Simulator : Édition Jeu de l’Année – 18 novembre

L’édition standard de Microsoft Flight Simulator : Édition Jeu de l’Année inclut 25 avions ultra-détaillés dotés de modèles de vol uniques ainsi que 38 aéroports conçus à la main. Cette version améliorée offrira également 5 appareils inédits, huit nouveaux aéroports conçus à la main, six vols de découverte originaux, des tutoriels inédits et des mises à jour concernant le système de météo. Tout le contenu de cette édition sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour toutes et tous et sera inclus dans le Xbox Game Pass. Les cieux vous appellent !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Cette semaine, les Avantages sont très nombreux… Lisez ci-dessous pour en savoir plus et n’oubliez pas de les réclamer via la section Avantages de votre console Xbox, de l’application Xbox pour PC Windows ou de l’application mobile Xbox Game Pass.

YouTube Premium – 3 mois d’essai – Disponible

Regardez vos créateurs préférés sans publicité et téléchargez les vidéos pour les voir quand vous le voulez. Vous pourrez également profiter de la musique de vos artistes préférés avec YouTube Music. Offre uniquement valable pour les nouveaux abonnés YouTube Premium.

Crunchyroll Premium – Essayez le plan Mega Fan gratuitement pendant 75 jours – Disponible

Profitez de plus de 1 000 séries sans publicité, des épisodes inédits seulement une heure après le Japon et plus encore ! Découvrez les avantages du plan Mega Fan avec cet essai gratuit de 75 jours. Offre uniquement valable pour les nouveaux membres de Crunchyroll. Lisez notre article pour en savoir plus !

Marvel’s Avengers – Pack d’Avantages de la journée Disney+ – Disponible

Célébrez la journée Disney+ avec ce pack qui vous permettra de sauver le monde avec style ! Obtenez une nouvelle tenue pour chacun des héros avec ce pack qui contient l’ensemble Aerospace, la tenue de stratège Black Panther ainsi qu’une emote pour Kate Bishop.

Eternal Return – Pack Personnages et Skins de la Saison 4 – Disponible

Plus de personnages et des skins pour qu’ils soient encore plus beaux. Grâce à ce pack, vous débloquerez 6 personnages, 3 skins ainsi que des boosts d’XP et d’A-Coin, tout ce dont vous aurez besoin pour laisser votre empreinte sur l’île de Lumia !

Smite x Transformers – Autobots. Roll Out! – Disponible

Autobots, en avant ! Réclamez votre pack de démarrage Transformers, qui inclut des points pour le Battle Pass et plus encore.

17 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 17 jeux de plus avec les contrôles tactiles ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Aragami 2 ;

The Artful Escape ;

Dandy Ace ;

Echo Generation ;

Flynn: Son of Crimson ;

Football Manager 2022: Xbox Edition ;

Frostpunk ;

The Good Life Yakuza 5 Remastered ;

Lost Words: Beyond the Page ;

Might Goose ;

Moonglow Bay ;

Phoenix Point ;

The Procession to Calvary ;

Skatebird ;

Superliminal ;

Totally Accurate Battle Simulator.

Ils nous quittent bientôt

Les jeux suivants vont bientôt quitter le service, ce qui veut dire que le temps est venu de s’y replonger avant leur départ ! Souvenez-vous que vous pouvez utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre bibliothèque.

30 novembre

Call of the Sea (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) FIFA 19 (Console & PC) - EA Play

(Console & PC) - EA Play Football Manager 2021 (PC)

(PC) Football Manager 2021 Xbox Edition (Console & PC)

(Console & PC) Haven (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Hello Neighbor (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Morkredd (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

8 décembre