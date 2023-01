CINEMA : Evil Dead Rise, première bande-annonce terrifiante et sanglante pour le film d'horreur

Tout comme les esprits qu'elle met en scène, la franchise Evil Dead n'aime pas rester enterrée trop longtemps. Après une trilogie réalisée par Sam Raimi entre 1981 et 1992, nous avions eu droit à un soft reboot très oubliable en 2013, signé Fede Álvarez. Et les fans attendent désormais le cinquième volet.

D'abord prévu pour être diffusé sur HBO Max, Evil Dead Rise va finalement bien sortir au cinéma, et Warner Bros. Pictures dévoile aujourd'hui la première bande-annonce de ce film d'horreur réalisé par Lee Cronin (The Hole in the Ground). Cette fois, pas de cabane au fond des bois ou de voyage dans le temps, Evil Dead Rise suivra Beth, qui vient rendre visite à sa sœur Ellie, vivant seule avec ses enfants dans un appartement en plein centre-ville. Une ambiance bien différente, mais Bruce Campbell, acteur dans la première trilogie et ici producteur d'Evil Dead Rise avec Sam Raimi, explique que c'est le Necronomicon qui fait le lien entre tous les films, et visiblement, le personnage d'Ellie (Alyssa Sutherland) en a lu quelques lignes...

Evil Dead Rise sortira le 19 avril 2023 dans nos salles de cinéma françaises, vous pouvez retrouver le trailer et une affiche ci-dessus, ainsi que la trilogie de Sam Raimi à 24,99 € sur Amazon.