Hell is Us : Rogue Factor parle de l'origine du jeu et de ses ambitions

Rogue Factor, déjà derrière Mordheim: City of the Damned et Necromunda: Underhive Wars, a recruté Jonathan Jacques-Belletête (Deus Ex) en 2019 afin de travailler sur son prochain jeu, Hell is Us. Un titre présenté en avril dernier et qui a refait une apparition à la Nacon Connect 2022 cette semaine.

Jonathan Jacques-Belletête explique ainsi que Hell is Us est un mélange de ses idées et de celles de Rogue Factor, avec notamment l'immersion dans un monde plein de secrets à explorer. Les émotions humaines et leurs relations seront également centrales, le titre se déroulant pendant une guerre civile dans un monde contemporain, avec des combats à la troisième personne au corps-à-corps, contre des ennemis fantastiques ne ressemblant pas vraiment à des humains.

Du côté de la narration, la guerre civile et ses enjeux politiques, ethniques, historiques et religieux seront au centre de Hell is Us, les joueurs découvriront la calamité, ici un phénomène métaphysique bien mystérieux. La famille aura aussi une grande importance pendant cette guerre civile, avec un héros ermite qui retrouve un semblant de sociabilité. Jonathan Jacques-Belletête rappelle que le jeu sera non-linéaire avec une fin ouverte, laissant les joueurs explorer tous ces éléments de Hell is Us comme bon lui semble et relier les pièces du puzzle.

Hell is Us reste donc encore assez énigmatique, mais Rogue Factor aura le temps de reparler de son jeu dans les prochains mois, il n'est en effet pas attendu avant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.