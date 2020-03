Ghost Recon Breakpoint jouable gratuitement jusqu'à la semaine prochaine

Cette semaine, Ubisoft a publié une grosse mise à jour pour Ghost Recon Breakpoint, qui est ainsi passé en version 2.0.0. Les joueurs ont de la nouveauté à découvrir, notamment un mode Immersif et État Profond, seconde extension du Pass Année 1 avec Sam Fisher (Splinter Cell).

Mais Ubisoft tente également de séduire les joueurs qui n'ont pas encore craqué pour Ghost Recon Breakpoint, il vient en effet de lancer comme prévu un long week-end gratuit sur toutes les plateformes. Les joueurs peuvent en effet découvrir le titre sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Uplay et l'Epic Games Store, mais il faudra attendre 16h00 aujourd'hui pour profiter de cette dernière version.

L'offre est valable jusqu'au 30 mars prochain, l'essai gratuit se terminera donc lundi prochain à 11h00 sur consoles et à 17h00 sur ordinateurs, ce qui devrait quand même vous laisser le temps d'explorer Auroa pendant un bon moment.

Lire aussi : TEST de Ghost Recon Breakpoint : un point de rupture vite atteint