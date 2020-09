Five Nights At Freddy's: Security Breach, le nouvel épisode encore teasé sur PS5

Five Nights At Freddy's: Security Breach n'est pas nouveau, cela fait maintenant plus d'un an qu'il a été annoncé, mais les développeurs restent bien mystérieux sur ce prochain titre de la franchise horrifique développé par Steel Wool Studios. Le titre a cependant fait une brève apparition lors de la présentation dédiée aux jeux PS5 :

Nous n'avons droit pour le moment qu'à un teaser d'un peu plus d'une minute, où une voix inquiétante tente d'amadouer le petit Gregory (alors, pour le nom, c'est quand même douteux...). Heureusement qu'une autre créature à la voix rauque est là pour le prévenir, mais ça ne nous en apprend pas vraiment davantage sur le jeu en lui-même.

Five Nights At Freddy's: Security Breach n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu en exclusivité temporaire consoles sur PS5 et PS4, il sortira ainsi également sur PC en même temps et au moins trois mois plus tard sur d'autres consoles.