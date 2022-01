Five Nights at Freddy's: Security Breach aura son édition physique sur PS4 et PS5

Five Nights at Freddy's: Security Breach est sorti le mois dernier sur PC, PlayStation 4 et PS5, il s'agit pour rappel du dernier volet en date de la franchise horrifique de ScottGames développé par Steel Wool Studios. Le jeu nous emmène aux côtés de Gregory dans un grand complexe de pizzerias, toujours pour survivre face à des animatroniques terrifiants.

Le titre n'est pour le moment disponible qu'en version numérique sur le PlayStation Store et Steam, mais Maximum Games vient d'annoncer qu'il éditera des versions physiques, uniquement sur consoles. La date de sortie de Five Nights at Freddy's: Security Breach est déjà fixée au 15 mars 2022 en boîte sur PS4 et PS5, et par chez nous, c'est Microids Distribution France qui sera chargé de vendre cette version physique.

Si vous êtes impatients, vous pouvez déjà précommander Five Nights At Freddy's: Security Breach à 39,99 € sur Amazon.