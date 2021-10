Five Nights at Freddy's: Security Breach, date de sortie et trailer de gameplay instructif pour le jeu de survie horrifique face à des automates

Steel Wool Studios a encore de grandes idées pour Five Nights at Freddy's, que ce soit sur le terrain des jeux vidéo ou sur grand écran. La prochaine expérience vidéoludique, c'est Five Nights At Freddy's: Security Breach, dont nous avons découvert l'ambiance fun et horrifique dans une bande-annonce de gameplay plus tôt cette année. Il s'agira d'un jeu de survie où nous incarnerons le jeune Gregory à la première personne, piégé dans le Mega Pizza Plex et pourchassé par des automates. Des cachettes et les caméras de sécurité qui font la renommée de la franchise seront de la partie, comme un nouveau trailer de gameplay présenté au State of Play de cette semaine nous le montre.

La vidéo a surtout pour vocation de communiquer la date de sortie de Five Nights At Freddy's: Security Breach : ce sera pour le 16 décembre sur PC, PS4 et PS5. Le producteur Ray McCaffrey a sinon fait un point sur les mécaniques de jeu sur le PlayStation Blog.

Bonjour tout le monde. Je suis Ray McCaffrey, producteur exécutif de Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Nous sommes très heureux de vous présenter les premiers éléments de gameplay pour ce qui est sans aucun doute l’épisode de Five Nights at Freddy’s le plus ambitieux à ce jour, prévu sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 16 décembre. Security Breach est un survival horror en vue subjective qui se déroule dans le Mega Pizza Plex de Freddy Fazbear. Vous incarnez Gregory, un petit garçon qui se retrouve enfermé à l’intérieur pour la nuit. Et lorsque les impressionnantes mesures de confinement du Pizza Plex prennent effet, vous devez essayer de survivre tout en cherchant un moyen de vous échapper. Jetons un œil aux spécificités de gameplay qui vous attendent dans Security Breach. Vitesse et discrétion Les automates Roxy, Chica et Monty ont été engagés par la sécurité du Pizza Plex pour vous traquer et ils ne vous laisseront aucun répit. Trouver le moyen d’éviter vos ennemis sera essentiel pour leur échapper, car les robots du S.T.A.F.F. sonneront l’alarme et signaleront votre position aux automates à la première occasion. S’ils vous repèrent, courez pour vous mettre hors de danger. Mais faites preuve de parcimonie, car votre endurance n’est pas illimitée. Et les automates évoluent à mesure que la nuit avance, ce qui signifie que vous devrez vous adapter pour avoir une chance de survivre. Un allié inattendu Le célèbre Freddy Fazbear sera votre meilleur allié, vous guidant et vous protégeant à travers le Pizza Plex et vous donnant des raccourcis, des conseils et des avertissements sur les défis qui vous attendent. Vous pourrez également vous cacher dans l’énorme gâteau d’anniversaire de Freddy pour vous déplacer en toute discrétion. Mais même les meilleurs doivent parfois se reposer : surveillez bien sa jauge d’énergie et arrêtez-vous fréquemment pour recharger ses batteries à l’une des stations prévues à cet effet. Les outils de la survie Le Pizza Plex est un lieu tentaculaire, gardé par une pléthore de robots du S.T.A.F.F. Mais vous y trouverez également une multitude de cachettes. Et votre Fazwatch vous permettra d’accéder à toutes les caméras de sécurité du complexe pour planifier au mieux votre itinéraire. Vous pourrez également faire diversion en renversant différents objets, comme les pots de peinture et les jouets. Vous devrez quitter votre position au plus vite, alors assurez-vous que ça en vaut la peine. Certaines armes peuvent étourdir les ennemis : la Faz Cam et le Fazblaster. La Faz Cam a un effet éblouissant sur l’ensemble de la zone devant vous, paralysant les adversaires juste assez longtemps pour que vous puissiez vous enfuir. Malheureusement, elle a un nombre d’utilisations limitées et doit être rechargée fréquemment. Le Fazblaster a quant à lui des munitions illimitées, mais vous devrez toucher vos ennemis à la tête, ce qui n’est pas une mince affaire lorsqu’un alligator robotisé essaye de vous sauter dessus.Et nous avons encore une foule de choses à vous dévoiler : des escape games uniques, des combats de boss, d’autres types d’ennemis et même des bornes d’arcade entièrement jouables cachées dans les différents recoins du Pizza Plex. Nous attendons avec impatience le 16 décembre pour vous en dire plus. Merci !

