Five Nights At Freddy's: Security Breach, une Collector's Edition dévoilée en image

Déjà disponible depuis la fin d'année dernière au format numérique sur PC, PlayStation 4 et PS5, Five Nights at Freddy's: Security Breach a également eu droit à une version physique standard sur les consoles de Sony le mois dernier. Mais Maximum Games et Microids Distribution ne lâchent rien et présentent une Collector's Edition.

Five Nights at Freddy's: Security Breach - Collector's Edition n'arrivera pas avant cet automne, toujours uniquement sur PS4 et PS5, mais nous avons déjà un aperçu du contenu :

Une peluche responsable de la Garderie réversible d'environ 30 cm de chez Youtooz ;

Une figurine exclusive de Vanny de chez Youtooz ;

Magnet M. Hippo ;

Ensemble de badges peluches collector ;

Five Nights at Freddy's: Security Breach steelbook ;

Copie physique de Five Nights at Freddy's: Security Breach ;

Boîte Mega Pizzaplex collector.

Le contenu devrait ravir les fans, mais les distributeurs ne dévoilent pas encore le prix de cette édition collector. Nous devrions rapidement être fixés, les précommandes seront lancées le 29 avril prochain. Vous pouvez sinon retrouver Five Nights at Freddy's: Security Breach en édition standard à 39,99 € sur Amazon.