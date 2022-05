Five Nights At Freddy's: Security Breach, la date de sortie de la Collector's Edition dévoilée

Five Nights At Freddy's: Security Breach continue de faire parler de lui, même s'il est sorti en fin d'année dernière sur ordinateurs et sur les consoles de salon de Sony, uniquement en dématérialisé. Le titre de Steel Wool Studios a déjà eu droit à une version physique sur PS4 et PS5, et il sera de retour avec une édition collector.

Cette Collector's Edition avait été dévoilée récemment, mais les distributeurs Microids Distribution France et Maximum Games sont déjà de retour pour lancer les précommandes chez les revendeurs habituels. Et surtout, ils dévoilent la date de sortie de Five Nights At Freddy's: Security Breach - Collector's Edition, fixée au 6 décembre 2022, sur PS4 et PS5 uniquement.

Pour pouvez donc déjà réserver votre édition collector de Five Nights At Freddy's: Security Breach, à 149,99 € chez Amazon. Il faudra patienter de longs mois avant de la recevoir.