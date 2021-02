Five Nights At Freddy's: Security Breach, première vidéo de gameplay pour le jeu d'horreur

Steel Wool Studios a profité du State of Play organisé hier soir par PlayStation pour dévoiler une première bande-annonce de gameplay de Five Nights At Freddy's: Security Breach, son prochain jeu d'horreur avec d'effrayants animatroniques qui sera temporairement exclusif aux PS4 et PS5 sur consoles.

Dans cette nouvelle vidéo de Five Nights At Freddy's: Security Breach, nous retrouvons donc Gregory, coincé dans un immense centre commercial. Freddy Fazbear a en effet ouvert une méga-pizzeria dans la galerie, et les robots psychopathes sont bien décidés à terrifier le joueur. Les développeurs déclarent sur le PlayStation Blog :

Five Nights at Freddy’s: Security Breach aura été un véritable défi pour nous. La méga-pizzeria offre un terrain de jeu énorme. Ce que vous allez voir n’est qu’un petit aperçu des horreurs que vous allez rencontrer lorsque vous sortirez du poste de sécurité pour aller explorer les couloirs sombres, les galeries marchandes et les nombreuses attractions de Fazbear.

Five Nights At Freddy's: Security Breach n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera cependant sur PC, PlayStation 4 et PS5 dans le courant de l'année 2021, et après sur d'autres plateformes encore inconnues.

