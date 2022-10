QuestGamesOptimizer v5 : version gratuite, profils d'économie de batterie, sauvegarde cloud, mise à jour en un clic et toujours plus de possibilités !

Près de trois mois après la sortie de la version v4.0.1 du Quest Games Optimizer, Anagan79, son développeur, annonce la nouvelle mise à jour majeure de son outil d'optimisation des jeux Meta Quest, qui sera disponible à cette adresse d'ici quelques heures.

À la rédaction, nous sommes impatients de vous dévoiler cette nouvelle version v5.0.0 estampillée « The Big FIVE update ». Notre développeur attitré de la redac' Gamergen.com a travaillé corps et âme pour vous proposer la version de QGO la plus aboutie à ce jour.

Nous remercions la dizaine de bêta testeurs, de plusieurs nationalités, qui ont aidé à tester et donc fignoler la mise à jour pour qu'elle soit à la hauteur de vos attentes. Nous souhaitons aussi remercier les différentes contributions que sont les profils que vous nous proposez, les idées pour améliorer QGO, les vidéos Youtube, et enfin et surtout, le soutient infaillible de la communauté grandissante.

Trêve de blablas, voici dans les grandes lignes ce qui a changé :

Vous pouvez maintenant essayer gratuitement QGO pendant 5 jours avant de l'acheter ;

; La v5 est plus robuste et hébergée sur une infrastructure plus robuste elle aussi, à même d'accueillir les prochaines versions pour Pico Neo 3 Link, Pico 4 (PicoGamesOptimizer = PGO) et Meta Quest Pro ;

La v5 possède dorénavant un bouton pour se mettre à jour sans passer par un téléchargement depuis Itch.io ;

La v5 sauvegarde maintenant dans le Cloud tous vos profils perso. Ainsi, si vous désinstallez l'application et la réinstallez plus tard, vos profils seront toujours disponibles et il vous suffira de les réactiver ;

La v5 arbore une nouvelle interface plus épurée avec un menu et des tuiles pour vos jeux . Vous pouvez choisir l'interface qui vous plait directement dans l'application ;

La v5 signe l'arrivée des profils d'économie d'énergie , pour jouer sans trop consommer de batterie. Ils seront améliorés au fur et à mesure. Plus de 300 jeux possèdent d'ores et déjà un profil Battery Saving ;

La v5 signe aussi l'arrivée des notifications. Vous serez dorénavant averti dans l'application quand un nouveau profil arrive ou quand le développeur dois vous communiquer certaines informations importantes ;

La v5 ajoute des améliorations dans la partie éditeur de profils, comme la notion de résolution en pourcentage, plus de presets, et la possibilité de régler la fréquence de rafraichissement comme bon vous semble. Vous pourrez donc renseigner 111 Hz, 83 Hz etc ;

La v5 vous demandera de vous connecter la première fois en renseignant votre adresse email utilisée lors de l'achat de l'application pour contrer le piratage . Pour ceux qui ont obtenu une clé gratuite vous devrez contacter le développeur pour qu'il vous créer votre compte. Pour tester gratuitement QGO, cliquez juste sur le bouton dédié ;

La v5 possède une fonctionnalité EXPÉRIMENTALE qui vous permet de lancer QGO depuis le Home Oculus, sans aller systématiquement dans les sources inconnues. ATTENTION, CA NE FONCTIONNE PAS TOUJOURS TRÈS BIEN ;

La v5 dispose d'encore plus d'explications que vous pouvez consulter en cliquant sur les icônes "?" ;

La v5 corrige enfin la fonctionnalité de partage de profil ! Nous vous invitons donc à envoyer vos profils pour qu'ils puissent être contrôlés et ajoutés à la très longue liste existante ;

Et enfin, la fonctionnalité que vous attendiez tous ! Le scroll est maintenant possible dans QGO.

Le descriptif complet de la très longue liste des mises à jour est à retrouver à cette adresse.

Pour installer cette nouvelle version, vous pouvez faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'installer par-dessus la 4.0.0 ou la 4.0.1, mais vous pouvez aussi désinstaller QGO pour installer la v5 afin d'avoir une installation propre. Le développeur tient à préciser qu'en passant sur cette nouvelle version, vous perdrez tous vos profils personnels, car QGO utilise une nouvelle infrastructure d'hébergement des données. Il faudra donc les recopier par vous-même. Il ajoute aussi qu'il va arrêter de supporter les v4.0.0 et v4.0.1. Elles seront supprimées.

Nous vous invitons à supporter Anagan79 et à parler de l'application autour de vous pour la faire connaitre. Il est possible de la tester gratuitement alors, vous n'avez plus d'excuses ! Le développeur travaille dur pendant son temps libre sur cette incroyable application qui optimise aujourd'hui plus de 360 jeux Meta Quest. Il travaille aussi actuellement au portage de l'application sur les casques de Pico et le Meta Quest Pro.