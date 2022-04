Quest Games Optimizer : la mise à jour majeure v3.0.0 débloque encore plus de possibilités !

La nouvelle version majeure de QGO a été déployée avec de nouvelles fonctionnalités ! Nous souhaitons tous vous remercier. L'application subit un bel engouement depuis son lancement et elle nous a permis d'étoffer encore et encore l'application.

Au programme, de nombreuses modifications faites pour la communauté. Nous sommes à votre écoute, en voici la preuve :

Application : QGO est maintenant plus sombre ;

J'ai implémenté la couleur rouge ;

QGO se charge maintenant beaucoup plus rapidement ;

Lors de l'installation, vous avez le choix entre deux niveaux d'utilisation de l'application : Le mode Basique permet à QGO d'appliquer tous les profils cloud s'ils existent. Vous n'avez donc rien à faire à part lancer vos applications ; Le mode Avancé vous permet de tout configurer .

Écran de démarrage : Refonte de l'écran de démarrage. Page d'accueil : Le bouton d'accessibilité est désormais rouge lorsque l'autorisation d'accessibilité est désactivée et verte lorsqu'elle est activée ;

Vous pouvez choisir entre le mode Basique et le mode Avancé ;

Pour la liste des applications, l'ordre alphabétique est désormais insensible à la casse ;

Le bouton d'actualisation ne sera plus sur les dernières icônes d'application si vous faites défiler tout en bas ;

Vous pouvez maintenant modifier votre Home Oculus comme les autres applications !

L'icône de la page Tipeee (si vous voulez nous soutenir) a été retirée de l'application. Page de configuration : La page a été repensée ;

Le bouton de partage de profil vous dira maintenant ceci :

Veuillez vous assurer que le jeu ou l'application reste fluide et sans lags dans toutes les scènes. Le nombre d'images par seconde doit être constant et être au moins égal au taux de rafraîchissement (fps >= Hz). Si tel est le cas, nous étudierons le profil pour le proposer à la communauté. Vous pouvez également nous contacter pour inclure votre nom/surnom dans la liste des contributeurs à l'adresse questgamesoptimizer@gmail.com. Voir le Tuto (FR ).

Vous pouvez désormais créer des profils de résolution de texture exotiques en configurant la largeur des textures indépendamment de la hauteur des textures ;

Vous pouvez désormais créer des profils de performances exotiques en configurant le niveau du CPU indépendamment du niveau du GPU. Ainsi, vous pouvez gérer plus efficacement la consommation de la batterie. Dans de nombreux jeux, l'utilisation du CPU est inférieure à l'utilisation du GPU. Divers : Quelques optimisations de code.

Voici d'autres bonnes nouvelles



Il semble que les développeurs d'Oculus aient corrigé le problème avec l'API OpenXR, alors maintenant, pour toutes les applications OpenXR, le paramètre de résolution de texture fonctionne à nouveau !

Remerciements



Le groupe Facebook QGO (https://www.facebook.com/groups/questgamesoptimizer) et la motivation des fans QGO ont aidé à créer plus de 20 nouveaux profils. Il existe donc aujourd'hui 181 profils cloud ! Merci beaucoup !

Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des applications optimisées à cette adresse.

Cette nouvelle version est la vôtre



Vous vouliez pouvoir utiliser QGO aussi simplement que possible et modifier la Home Oculus, ainsi que plus de possibilités concernant les profils, alors je l'ai fait.

