TUTO Quest Games Optimizer : comment optimiser les jeux soi-même et aider la communauté !

Page 2 : Présentation et installation d'OVR Metric Tools

QuestGamesOptimizer est notre nouvelle application (disponible ici), elle permet d'améliorer la qualité visuelle des applications 3D et jeux natifs des Quest 1 et 2 très simplement et de façon automatisée. Mais ce n'est pas tout, QGO (pour les intimes) fait aussi office de couteau suisse en offrant la possibilité de gérer les performances de vos casques en fonction des applications lancées.

L'élaboration des profils étant une opération hautement chronophage, GAMERGEN a besoin de votre soutien ! Si vous souhaitez participer à cette aventure collective et optimiser avec la rédaction vos jeux préférés, il vous faudra répondre à notre charte qualité afin de garantir une expérience fluide en toute circonstance, nécessitant à ce titre l'utilisation d'un outil de monitoring de performances (qui vous est expliqué en page 2).

Se baser avant tout sur des chiffres et non notre simple ressenti se révèle essentiel à l'élaboration de profils de qualité.

Être un bon supersampler n’est pas chose aisée, c’est un art à la fois délicat, subtil et parfois difficile, comme peut l’être « l’ouverture facile » des sachets de fromage ou des briques de lait cartonnées. C'est donc pour vous aider à nous aider que ce guide de survie a été rédigé !