Meta Quest V40 : surnommée par Meta la Big 4-0, cette mise à jour apporte sécurité et protection de la vie privée (ne riez pas !)

Chaque nouvelle mise à jour apporte son lot de nouveauté et le fil rouge de cette V40 (Big 4-0 selon Meta) est la sécurité et la vie privée. Au programme, la possibilité de verrouiller des applications, le retour du paiement en ligne de ses achats depuis le casque VR, l'ajout de nouveaux claviers trackés en réalité augmentée, de nouveaux réglages audios et le cryptage de bout en bout de nos conversations dans Messenger. À noter, il semble bien que ce nouveau firmware ferme la porte à de nombreuses fonctionnalités Android, dont le lancement en tâche de fond d'applications non officielles - mais pas illégales - comme QGO, Pi launcher, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, nous en avions parlé ici. Vous l'avez compris, derrière les paillettes, il y a du ménage pour bloquer les développeurs indépendants et leurs applications pourtant fort sympathiques.

Verrouillage individuel d'applications

Depuis la V31, Meta avait introduit la possibilité de verrouiller l'accès au casque Meta Quest au travers d'un schéma de notre choix (comme sur smartphone). Ce premier pas ne permettait pas de bloquer une application en particulier et cela pouvait poser souci si vos enfants venaient à utiliser votre casque. C'est maintenant chose corrigée et la V40 apporte cette possibilité. À noter, avec l'arrivée du Metavers, Meta travaille sur la mise en place d'outils de supervision parentale qui seront disponibles dans les mois à venir. Pour rappel, l'utilisation des casques Meta Quest pour des enfants de moins de treize ans est interdite (la captation de données sur des mineurs de moins de cet âge est interdite par la loi américaine).





Vous l'aviez sans doute remarqué, les paiements par carte bleue via le casque VR étaient devenus impossibles pour certains d'entre nous et il fallait passer par l'application smartphone ou bien par le site web. Bien sûr, Meta n'avait pas communiqué sur le sujet, mais la raison était simplement l'incompatibilité de leur système d'encaissement avec la sécurité 3D Secure. À partir de maintenant, elle existe et cela permettra de payer directement sans enlever son casque. Pour autant, il faut que les développeurs s'inscrivent pour activer la prise en charge 3DS pour les achats intégrés, ce qui laisse penser que cela ne sera pas forcément possible pour tous les jeux. À suivre...





L'année dernière, la possibilité d'utiliser un vrai clavier pour taper du texte tout en étant dans le casque avait été ajoutée. À cette époque, seul le K830 de Logitech était compatible via Bluetooth. Entre temps, la V37 avait apporté la compatibilité avec l'Apple Magic Keyboard sans clavier numérique. La V40 reconnait trois nouveaux claviers : l'Apple Magic Keyboard avec pavé numérique, les Logitech K375s et MX Keys. Une section « Gérer les claviers enregistrés » est maintenant disponible dans le menu des Paramètres pour suivre les modèles de clavier et effectuer des ajustements.





L'onglet Accessibilité du menu Paramètres reçoit une nouvelle option Mono Audio qui permet d'entendre le même son depuis les haut-parleurs gauche et droit du casque (ou depuis la prise casque) par rapport à l'effet audio spatial par défaut. Il est aussi possible de régler la balance des canaux audio gauche et droit afin de pouvoir mieux « centrer » le son pour les personnes ayant une oreille moins performante que l'autre.





La V40 apporte le chiffrement de bout en bout (facultatif) pour les messages et les appels individuels de Messenger en VR.





Si vous n'avez pas encore la version V40 sur votre casque Oculus Quest, il vous faudra patienter jusqu'à ce que Meta décide que c'est le bon moment pour vous de l'avoir. Pour en savoir plus sur la façon dont elles sont distribuées, n'hésitez pas à lire notre dossier « Comment les mises à jour des Oculus Quest sont-elles véritablement distribuées ? » qui vous éclairera sur le sujet.

