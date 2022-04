Quest Games Optimizer : nous venons de franchir la barre des 200 jeux optimisés !

Depuis sa sortie début février, la nouvelle version du Quest Games Optimizer telle que vous la connaissez actuellement a subi de nombreuses modifications pour vous offrir toujours plus de possibilités ! QGO est à présent distribué en version v3.0.1.

Dans le même temps, nous avons travaillé d'arrachepied et proposons aujourd'hui plus de 200 jeux optimisés. Ce fût un travail de très longue haleine (et nous n'en avons bien sûr pas terminé), mais nous l'avons fait et la communauté derrière QGO nous a aussi aidés en proposant à son tour des profils. Merci pour votre soutien, vos messages d'encouragement et toutes vos contributions. C'est une belle aventure !

Si vous souhaitez que votre nom figure dans la liste des contributeurs de l'application suite à une proposition de profil ou autre, n'hésitez pas à nous contacter au mail suivant : questgamesoptimizer@gmail.com. Vous pouvez aussi tout simplement discuter avec nous par ce biais ou bien sur le site et les réseaux sociaux.

Voici donc la toute dernière communication de QGO. Vous retrouvez aussi toutes les autres communications en bas de la page itch.io de QGO.

Vous pouvez consulter la liste des jeux optimisés (régulièrement à mise à jour) ici. Parmi eux, figure le profil pour le jeu Green Hell VR que nous avons testé récemment. Si par ailleurs, l'envie vous prend de vouloir nous aider pour faire encore progresser la liste, pensez à consulter notre tutoriel dédié.

Nous rappelons qu'un groupe Facebook dédié à l'application est disponible ici. Le groupe traite de l'optimisation des jeux et de QGO. Vous y retrouverez nos dernières annonces et profils créés.

Pour finir, nous souhaitons remercier le YouTubeur SteveKnows avec lequel nous avons pu discuter longuement. Il a su se montrer très sympathique, accessible, compréhensif et montrer un réel intérêt pour notre application. Grâce à lui, QGO commence à faire ses premiers pas en dehors des frontières françaises ! Nous vous encourageons à aller soutenir sa chaîne, il le mérite en plus de produire du contenu de qualité !

