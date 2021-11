Windjammers 2 annoncé sur Xbox One et dans le Xbox Game Pass avec une vidéo présentant Sammy et Jordi

Dotemu a annoncé Windjammers 2 il y a maintenant plus de trois ans, et le jeu d'arcade avec un frisbee se fait toujours attendre. Il était jusqu'ici prévu sur PC, Stadia, Switch, PS4 et PS5, mais bonne nouvelle, les possesseurs de consoles de Microsoft ne seront pas oubliés, comme le confirme aujourd'hui le développeur.

En plus des plateformes citées plus haut, Windjammers 2 est désormais aussi attendu sur Xbox One et dans le Xbox Game Pass dès sa sortie, sur PC comme sur consoles. Le titre sera évidemment jouable sur Xbox Series X|S avec la rétrocompatibilité, et il y aura même du cross-play entre les versions PC et Xbox, sans oublier du cross-gen sur PS4 et PS5.

En plus de cela, Dotemu partage une nouvelle bande-annonce dévoilant Sammy Ho, jardinier et athlète originaire de Chine, efficace à mi-distance avec des jets puissants et un coup spécial utilisant l'énergie du dragon pour un tir surpuissant. Le studio annonce au passage le retour de Jordi Costa, l'Espagnol pouvant effectuer de longues glissades et disposant d'une grande force.

Malheureusement, aucune date de sortie en vue. Windjammers 2 était aux dernières nouvelles attendu pour 2021, mais il ne faut pas trop compter là-dessus.

