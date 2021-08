PREVIEW Windjammers 2 : notre avis sur cette suite tant attendue par un grand nombre de fans !

Un peu d'histoire





Il y a quelques années, Dotemu a redonné vie à un jeu Neo Geo de 1994 possédant toujours une fanbase très active, notamment en France, Windjammers. Développé originellement par Data East, ce jeu est l'un des premiers - à côté des premiers titres de versus fighting - résolument tourné eSport. Il permettait à deux joueurs de s'affronter à un jeu de « type Pong » où le but est de marquer des points avec un frisbee que l'adversaire ne réussit pas à rattraper. Le gameplay reposant alors sur un système à seulement deux boutons était pourtant particulièrement riche, puisque nous pouvions bien sûr nous déplacer sur toute notre partie de terrain, effectuer des glissades (dash), tirer – avec ou sans effet (il en existe huit), faire des lobs ou encore effectuer un toss, un coup qui, s'il est effectué au moment parfait, fait monter le frisbee en l'air, donnant le temps au joueur de charger et déclencher un coup spécial propre à chaque joueur. Chaque personnage possédait ses propres caractéristiques : vitesse de déplacement, puissance des coups, distance de dash, quantité d'effet, tir spécial... Et c'est très certainement la variété, mais surtout l'équilibrage quasi parfait de ces caractéristiques entre tous les personnages qui a donné une profondeur de gameplay incroyable à ce titre, lui permettant de traverser les générations sans rougir. En quelques minutes à peine, n'importe qui sait jouer à Windjammers, mais même après des années de pratique, il est encore possible de progresser. Rares sont les jeux à aussi bien se prêter à cette maxime.

La direction artistique de Windjammers 2 peut ne pas plaire à tout le monde, mais le plus important est ailleurs, car l'animation et le contrôle des personnages sont exemplaires.

Alors que la communauté de joueurs continuait à organiser de grands tournois, en ligne sur Fightcade ou directement sur le matériel d'origine (bornes ou consoles Neo Geo), Dotemu a surpris tout le monde en acquérant les droits de cette licence en 2016 et en sortant l'année suivante une nouvelle version du jeu pour les consoles du moment (PS4, PS Vita puis Switch). L'objectif de ce remake était de proposer ce jeu sur les machines HD (et en 16/9), en conservant l'esthétique pixel art de l'époque, et surtout sans dénaturer les sensations du jeu d'origine tout en apportant la possibilité de jouer en ligne. Pour réussir ce pari, Dotemu a eu l'excellente idée de faire intervenir durant le développement des joueurs issus de la communauté Windjammers France, regroupant quasiment tous les meilleurs joueurs de la planète. C'était loin d'être gagné d'avance, notamment concernant les sensations de jeu, car en 60 fps, en HD 16/9 et avec les contrôleurs modernes, réussir à proposer un jeu strictement identique pour des joueurs ultra exigeants qui y jouent depuis plusieurs décennies s'annonçait comme un vrai casse-tête. Pourtant Dotemu a réussi son pari et nous a gratifiés d'une excellente mouture, s'appuyant sur un netcode en rollback extrêmement propre, permettant à des joueurs même éloignés de plusieurs milliers de kilomètres de jouer à un jeu ultra-exigeant dans des conditions incroyablement bonnes.

Cette sortie sur les consoles du moment a naturellement favorisé l'organisation de grands tournois à travers le monde, jusqu'aux championnats du monde, qui se déroulaient durant l'EVO. Notre joueur français Pyrotek, leader du classement mondial et véritable légende du Flying Power Disc, s'y est illustré, devenant double champion du monde en titre.

Windjammers 2 ou Windjammers 1.5 ?



Après ce coup d'essai particulièrement réussi, Dotemu a surpris tout le monde une nouvelle fois en annonçant en 2018 le développement d'une suite, à savoir Windjammers 2. Soucieux de sortir un produit qualitatif à vocation de remplacer le titre originel, Dotemu a fait le sage choix de prendre son temps (parlant de la suite d'un jeu sorti en 1994, nous ne sommes plus à un an ou deux près !) et de peaufiner sa formule jusqu'à obtenir LE produit souhaité. À nouveau, il s'est entouré de quelques grands noms de la communauté pour effectuer des playtests des nouvelles mécaniques. Nous avons aussi pu voir ces joueurs s'affronter sur des versions de développement lors d'exhibitions en marge de gros évènements (comme à l'UFA 2019 à Paris).

Dans plus de 90 % des matchs joués, l'expérience de jeu est parfaite. Quasiment pas de rollback ou de téléportation, même en jouant en 4G.

Windjammers 2 est aujourd'hui, après presque 3 ans de gestation, suffisamment avancé pour que Dotemu nous propose une bêta en ligne. Premier réflexe : nous nous sommes jetés dessus sans perdre une seconde ! En lançant le jeu (la bêta est disponible sur PS4/PS5 et sur Steam, pas sur Switch pour le moment), nous avons retrouvé un univers qui nous est familier. Adieu le pixel art iconique et bienvenu à un style de dessin à la main, avec des couleurs très chatoyantes. La direction artistique peut ne pas plaire à tout le monde, mais le plus important est ailleurs, car l'animation et le contrôle des personnages sont exemplaires. Un seul mode de jeu est disponible à ce jour : le jeu en ligne, en parties classées avec un leaderboard. Nous sommes donc directement plongés dans le grand bain, à découvrir les nouveautés de gameplay sur le tas ! Seulement quatre personnages sont ici jouables (trois anciens : Steve Miller, Gary Scott, Loris Biaggi et une nouvelle, Sophie Delys) sur quatre terrains de jeu (la version finale devrait en compter huit). Première nouveauté, visible dès l'écran de sélection du terrain, outre les caractéristiques déjà présentes dans Windjammers (taille, obstacles, zones à cinq points), il y a désormais un nombre de points variables lorsque le frisbee tombe à terre d'un terrain à l'autre. C'est un élément important qui va de pair avec une des principales nouveautés en termes de gameplay.

La partie commence... Et très vite les matchs s'enchaînent. Beaucoup de matchs ! Ce que nous pouvons relever, c'est la proximité avec Windjammers au niveau du gameplay. En effet, et c'est un soulagement, tout ce qui est faisable dans le premier opus l'est de la même manière dans Windjammers 2. En effet, tous les coups de Windjammers 1, les effets et les caractéristiques sont conservés et il est donc tout à fait possible de conserver la stratégie de jeu de l'époque, mais celle-ci risque de ne pas suffire à voir les nouvelles possibilités offertes. Avec l'utilisation d'un bouton supplémentaire (passage à un gameplay à 3 boutons donc), il est désormais possible de sauter pour rattraper un lobe ou sauter pour smasher après un toss. Une fois le frisbee récupéré en l'air, une nouvelle panoplie de coups est disponible, apportant une variété incroyable au gameplay. Le second gros ajout est le slapshot. À l'image du toss, si vous effectuez un slapshot au moment propice, vous allez pousser le frisbee pour le faire tomber, sous la forme d'un amorti juste derrière le filet adverse, ce qui casse complètement le rythme de jeu. Enfin, dernière nouveauté, mais pas le moindre, chaque joueur dispose désormais d'une barre de fury qui monte à chaque coup. Elle vous permettra au choix de déclencher une super attaque n'importe quand ou – et c'est peut-être là sa plus grande force - vous sauver en remettant en jeu un frisbee perdu. Ces trois ajouts s'intègrent à merveille dans un gameplay pourtant bien huilé, démontrant toute la maîtrise de Dotemu en termes de game design.

À travers cette bêta, Dotemu souhaitait aussi éprouver son nouveau netcode. Toujours en rollback (Dieu merci !), celui-ci doit permettre à des joueurs situés aux 4 coins du monde de s'affronter dans des conditions satisfaisantes. Windjammers étant un jeu extrêmement exigeant en termes de réactivité, le moindre input lag anéantirait totalement l'expérience de jeu. Nous avons testé le jeu à la fois avec une connexion fibre et une en 4G. Les résultats sont très satisfaisants. Dans plus de 90 % des matchs joués, l'expérience de jeu est parfaite. Quasiment pas de rollback ou de téléportation, même en jouant en 4G. Le jeu ne s'est finalement avéré vraiment injouable que contre un seul adversaire, qui devait avoir une connexion à l'agonie. Sur l'aspect du jeu en ligne, cette bêta est techniquement une réussite. Le netcode a été particulièrement optimisé pour offrir une expérience de jeu optimale à tous (il existe même des options pour le paramétrer). Nous avons toutefois relevé quelques points avec probablement des améliorations à apporter au niveau du serveur, puisqu'il était impossible de se connecter par moment. Nous ne parlerons pas du matchmaking, Dotemu jouant la carte de la transparence. En effet, durant cette bêta, il y avait seulement quelques dizaines de joueurs connectés simultanément en ligne.

C'est donc normal de se croiser souvent, indépendamment du classement des joueurs. Sans nul doute que Dotemu améliorera tout ça dès la bêta terminée. À noter, quelques petits bugs sont présents durant le jeu, comme le coup du frisbee qui au lieu de scorer reste bloqué plusieurs secondes après un coup spécial, laissant tout le temps à l'adversaire de le récupérer et de le relancer. Ce bug est très rare, mais il faudra vite le corriger. Espérons aussi que DotEmu mettra en place une mécanique pour limiter les ragequits. Sur cette bêta, rien n'empêche un joueur refusant de perdre de se déconnecter (sans être pénalisé) en plein match et d'enchaîner sur un autre match illico. À une heure où peu de joueurs étaient en ligne, nous avons croisé un joueur que nous avons affronté cinq fois d'affilée sans finir le moindre match, car il quittait la partie avant... Pour un jeu compétitif de nature, le ranking online doit être satisfaisant pour les joueurs. À Dotemu de trouver comment gérer ces ragequits au risque de vite voir la communauté déserter le mode classé. Mis à part cela, il n'y a rien de fâcheux à relever concernant le jeu, cette bêta est en réalité déjà très aboutie.

Premières impressions : vivement ! Si cette bêta n'est naturellement pas complète, elle laisse toutefois largement entrevoir ce à quoi ressemblera Windjammers 2 à sa sortie. Il y aura bien sûr d'autres personnages, d'autres terrains de jeu et certainement aussi des nouveaux modes de jeu. Néanmoins, nous avons pu nous essayer au plus important à nos yeux, à savoir les nouvelles mécaniques de gameplay. Et sur ce point, nous pouvons nous montrer très enthousiastes, Windjammers 2 devrait réussir le difficile pari de plaire tout autant que le premier aux fans de la première heure tout en touchant un plus large public du fait de modernisation et de l'enrichissement de son concept éprouvé. Ce jeu, véritablement taillé pour l'eSport, s'annonce comme un jeu incontournable de la scène compétitive à venir. Et probablement, à l'instar de son prédécesseur, pour de longues années. Maintenant que nous avons découvert la bêta, nous avons hâte de voir arriver la version finale !

À voir :