Sonic x Shadow Generations : le remaster est une réalité, avec un excitant contenu inédit !

Avant même que le State of Play de ce mercredi soit officialisé, la rumeur autour de la présentation faisait mention de Sonic et a laissé penser les joueurs qu'un possible remaster de Sonic Generations y serait annoncé. Sauf qu'un intitulé a ensuite fait son apparition, Sonic x Shadow Generations, suggérant fortement qu'il ne s'agirait pas d'un simple portage voire d'un jeu entièrement inédit. Qu'en est-il vraiment ? Eh bien, SEGA vient donc de dévoiler le projet au travers d'une première bande-annonce.

Eh bien, oui Sonic x Shadow Generations est une réalité et sortira à l'automne 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Il s'agira bien d'une part d'un remaster de Sonic Generations avec des améliorations visuelles et du contenu bonus, mais aussi d'une expérience entière inédite mettant en scène Shadow le hérisson au sein d'une campagne scénarisée où il fera l'usage de pouvoirs encore jamais vus prouvant qu'il est la forme de vie ultime.

