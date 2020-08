INSOLITE sur Marvel's Avengers : le casting des films du MCU rajouté par un fan, c'est mieux ?

Dans quelques jours sortira Marvel's Avengers, nouveau jeu de Square Enix développé par Crystal Dynamics et Eidos Montréal qui mettra en scène les super-héros de comics dans une aventure jouable en coopération et façon game as a service. Le titre avait été présenté lors de l'E3 2019 avec une cinématique qui avait quelque peu secouée les fans, et pour cause, les visages des héros sont loin d'être réussis, et surtout à des années-lumière des acteurs du MCU dont le jeu surfe pourtant sur le succès.

Qu'importe, les studios assument et ont bien affirmé qu'ils ne changeraient pas les visages, il faudra s'y faire, mais BabyZone a eu l'idée (à la demande de nombreux fans comme il l'explique) d'incruster le casting du Marvel Cinematic Universe dans Marvel's Avengers. Nous retrouvons donc, grâce à la technologie du Deep Fake, Robert Downey Jr. en Iron Man, Chris Evans en Captain America, Chris Hemsworth en Thor, Mark Ruffalo en Hulk et Scarlett Johansson en Veuve Noire, pour un résultat quelque peu singulier, comme c'était déjà le cas pour la récente vidéo de Marvel's Spider-Man. Comme quoi, il vaut parfois mieux se contenter de visages inédits.

Pour rappel, la date de sortie de Marvel's Avengers est fixée au 4 septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, des versions PS5 et Xbox Series X verront le jour par la suite. Vous pouvez précommander le jeu à 54,99 € sur Amazon.fr.

