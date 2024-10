TEST Sonic X Shadow Generations : un vent de nostalgie dans nos machines du moment

Vertige garanti !





Sonic est la mascotte de SEGA qui continue son petit bout de chemin dans nos machines. Le hérisson bleu traverse les générations et charme les joueurs à travers le temps. La firme japonaise a décidé de faire comme Nintendo (coucou Bowser’s Fury), à savoir sortir un classique en y ajoutant une grosse extension. Ainsi, Sonic X Shadow Générations voit le jour et a de quoi titiller les fans de la franchise. Et pour cause, le sympathique Sonic Generations, datant de 2011, a droit à une légère refonte visuelle, et inclut une toute nouvelle aventure se focalisant sur Shadow. Bref, arrêtons de palabrer et entrons dans le vif du sujet.

Un pur bonheur en 2024, tout autant qu’en 2011 !

La partie visuelle est toujours aussi colorée et marquante. Les environnements sont soignés et à croquer. Sans surprise, l’image est nette et impeccable, l’expérience est fluide, le framerate est stable, c’est parfait. Pour rappel, il est possible de jouer sous deux aspects. Tout d’abord, la façon « Classique » est là pour amener des sensations d’époque dans des monde tout en 2D : courir à toute vitesse de gauche à droite, foncer dans des loopings, et sauter sur des ennemis robotiques. Les vieux stages en 3D, eux, ont été aplatis pour coller au gameplay rétro. En d’autres termes, c’est un véritable plaisir de redécouvrir des classiques comme City Escape en version 2D. Un pur bonheur en 2024, tout autant qu’en 2011 !

Ensuite, nous avons le Sonic « Moderne » qui met en scène nos héros dans des univers légèrement plus grand, en 3D, où nous pouvons virevolter dans tous les sens et glisser sur des rails. Certes, nous sommes loin d’un Sonic Frontiers où la liberté règne en maitre, mais ces niveaux linéaires sont plaisants à jouer. Du côté de Shadow, les niveaux sont soignés avec de beaux jeux de lumière. Un vrai bonheur pour les yeux.

Notation Verdict 17 20