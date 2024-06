Summer Game Fest : 250 000 dollars pour une minute de vidéo, l'envers du décor dévoilé

Demain soir, les joueurs ont rendez-vous à 23h00 pour suivre le Summer Game Fest Live 2024, une conférence organisée et présentée par Geoff Keighley, un ancien journaliste qui s'occupe désormais de ponctuer l'année avec cet évènement estival et les Game Awards en décembre. Une conférence majeure, surtout depuis la disparition de l'E3, mais certains membres de l'industrie sont sceptiques.

Esquire s'est entretenu avec plusieurs personnes travaillant dans le monde du jeu vidéo pour comprendre l'envers du décor du Summer Game Fest et du travail de Geoff Keighley. Bien sûr, la plupart sont restés anonymes, à l'inverse de Greg Miller, ancien journaliste d'IGN qui réalise désormais le podcast Kinda Funny et qui salue la volonté de Geoff de mettre des jeux méconnus en avant, surtout lors de la première édition du Summer Game Fest. Ash Parrish (The Verge) explique quant à elle que les évènements autour de la conférence, surtout les Plays Days, sont d'excellents moyens de découvrir d'autres jeux et rencontrer les développeurs. Pendant trois jours, des journalistes peuvent en effet participer à l'évènement à Los Angeles pour essayer des jeux et réaliser des interviews, comme à l'époque de l'E3. Enfin, la présentation des Days of the Devs, qui a lieu en livestream après le Summer Game Fest, met là encore à l'honneur des jeux indépendants.

Une chose a intrigué Esquire : outre Geoff Keighley, il est difficile de savoir qui se cache derrière l'organisation de ces évènements. Le journal a demandé des informations au principal intéressé, qui n'a pas répondu. Par ailleurs, un insider affirme qu'organiser ce genre de conférence coûte « vraiment cher », tandis que plusieurs professionnels anonymes expliquent qu'une minute de vidéo pour le Summer Game Fest Live 2024 coûte 250 000 $, 1:30 coûte 350 000 $, deux minutes coûtent 450 000 $ et 2:30 coûtent 550 000 $ ! Esquire a fait le calcul, en partant du principe que les tarifs étaient les mêmes, l'édition 2023 du Summer Game Fest aurait rapporté 9,65 millions de dollars, rien qu'avec les vidéos, même s'il est difficile de chiffrer les bandes-annonces de 30 secondes et les moments où Geoff est sur scène avec des invités.

Autant dire qu'il est quasiment impossible pour un studio indépendant de se payer une bande-annonce au Summer Game Fest, de telles sommes sont réservées à de gros studios avec un important budget marketing. Ceux qui y arrivent ressentent quand même grandement le retour sur investissement, un développeur rajoute même que le succès populaire d'une bande-annonce dépend de sa durée et du moment à laquelle elle est diffusée pendant la conférence. Bien sûr, ce sont les vidéos longues, donc chères, qui retiennent le plus l'attention des spectateurs.

En termes de revenus, le Summer Game Fest peut aussi compter sur la billetterie, une partie des 6 000 places du YouTube Theater sera occupée par des spectateurs qui auront déboursé 41 $ pour assister à l'évènement, avec théoriquement 246 000 dollars en plus en poche pour les organisateurs. C'est moins d'une bande-annonce d'une minute, mais, de toute façon, de nombreuses places sont offertes aux invités.

Un autre point qui fâche les membres de l'industrie du jeu vidéo, le silence de Geoff Keighley sur certaines problématiques. L'année dernière, des membres du programme Future Class, sélectionnés par Geoff en personne dans le cadre des Game Awards, avaient publié une lettre ouverte lui demandant d'évoquer sur scène les massacres en Palestine. Geoff n'a jamais répondu à cette demande, il faut dire que le sujet, aussi grave soit-il, est éloigné du monde vidéoludique... au contraire des licenciements. Là encore, pas un mot pendant les Game Awards sur les milliers de développeurs mis à la porte ces derniers mois. Un développeur anonyme cite l'Oncle Ben de Spider-Man, « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », expliquant que Geoff Keighley est « désormais de facto la voix du gaming », organisant et présentant les deux cérémonies les plus regardées de l'année. Il pourrait donc mieux faire, mais un autre développeur a une autre solution : laisser davantage de temps aux invités sur scène pour s'exprimer, qu'importe le sujet, lui enlevant au passage cette épine du pied.

Greg Miller affirme enfin que Geoff Keighley est très à l'écoute des remarques et des critiques, lisant régulièrement les commentaires sur les réseaux sociaux et tentant sincèrement de produire les meilleures conférences possibles. Autant dire que l'article d'Esquire va sans doute remonter jusqu'à lui, reste à voir s'il s'appuiera sur tout ce qui a été dit pour améliorer la formule de ses évènements.

Concernant le Summer Game Fest Live 2024 de demain soir, tout est déjà bouclé, Geoff Keighley avait d'ailleurs évoqué plusieurs points de la conférence lors d'un stream sur Twitch. Rendez-vous demain soir pour découvrir cet évènement.