Summer Game Fest Live 2025 : c'est toujours l'hiver, mais la conférence estivale annuelle de Geoff Keighley est déjà datée

Cela ne fait qu'un peu plus d'un mois que les Game Awards 2024 ont été organisés, une cérémonie qui nous a régalé le temps d'une nuit avec de nombreuses annonces excitantes. Geoff Keighley est visiblement pressé d'être à l'été prochain, car il vient d'ores et déjà de dater précisément le prochain grand rendez-vous vidéoludique qu'il organise, le Summer Game Fest 2025. Alors que nous avions dû patienter jusqu'à la mi-mars l'an dernier pour avoir ces mêmes détails, ils sont donc communiqués alors même que nous sommes encore en janvier.

Le Summer Game Fest Live 2025 sera donc diffusé le vendredi 6 juin à 23h00 depuis le YouTube Theater de Los Angeles. Rien d'étonnant puisque c'était déjà le cas précédemment et que ce genre de décision se prend longtemps en amont, mais nous avons toujours en tête les récents évènements tragiques dans la région, qui ont notamment obligé Bandai Namco à annuler l'évènement Dragon Ball Games Battle Hour 2025. Il s'agira encore une fois d'un show de deux heures qui nous donnera des nouvelles de plus d'une quarantaine de jeux, avec des surprises et révélations. Pour les personnes souhaitant s'y rendre, les tickets pour le public seront en vente au cours du printemps.

Comme chaque année la présentation sera suivie par le Day of the Devs: Summer Game Fest Edition afin de mettre en avant des productions indépendantes et il y aura également du 7 au 9 juin le Summer Game Fest: Play Days produit par iam8bit, qui permettra d'essayer les productions ayant fait parler d'elles. Une nouveauté sera tout de même à noter avec un autre évènement, cette fois centré sur la partie business avec des professionnels du secteur et des discussions sur scène, le tout chapeauté par Geoff Keighley et Christopher Drink, anciennement à la tête de GamesIndustry.biz. Clairement, cela commence à rappeler davantage l'E3, qui a définitivement été enterré.

