Summer Game Fest Live 2024 : durée, jeux absents, niveau de hype, Geoff Keighley spoile son propre évènement

Nous avons rendez-vous ce vendredi 7 juin, à partir de 23h00, pour suivre le Summer Game Fest Live 2024, une conférence organisée par Geoff Keighley (The Game Awards) et qui compte bien remplacer l'E3. L'évènement est attendu par tous les joueurs et joueurs, mais son présentateur lâche quelques informations.

Geoff Keighley a pris la parole lors d'un live sur Twitch afin d'évoquer certains points du Summer Game Fest Live 2024, qui vont sans doute refroidir quelques fans. Mauvaise nouvelle, Kingdom Hearts IV ne sera pas présent lors de l'évènement, ni The Wolf Among Us 2. La conférence se concentrera surtout sur des jeux déjà connus, qui sortiront cette année ou l'année prochaine. La présentation devrait durer deux heures environ, sans « one more thing » à la fin. En clair, pas d'énorme révélation pour conclure l'évènement.

Pourtant, Geoff Keighley avoue qu'il donne une note de 8/10 au niveau de hype. Bon, comme c'est lui qui organise et présente la conférence, difficile d'y voir un avis objectif, les joueurs trancheront samedi matin, à 1h00, lorsque le rideau sera retombé. Une petite bande-annonce a été diffusée pour nous mettre dans l'ambiance, c'est à admirer ci-dessus.

Certains jeux sont déjà confirmés, comme Monster Hunter Wilds, Batman: Arkham Shadow et sans doute Alan Wake 2 et son extension Night Springs, tandis que d'autres titres devraient faire une apparition, notamment un gros jeu édité par 2K Games (Borderlands, BioShock, Mafia). La vidéo montre des titres comme Phantom Blade 0, Astro Bot, Helldivers 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Slitterhead, Dragon's Dogma 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Star Wars Outlaws, Street Fighter 6, Kingdom Come: Deliverance II, Senua's Saga: Hellblade II, Palworld, Sonic X Shadow Generations, Black Myth: Wukong ou encore The Finals. Rendez-vous vendredi soir pour découvrir tout cela !

