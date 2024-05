2K prépare un grosse annonce, enfin des infos sur Borderlands ou BioShock ?

2K Games a un énorme catalogue de franchises, que ce soit XCOM, Borderlands, BioShock, Mafia, Civilization ou encore les nombreux jeux de sport. Le studio vient d'annoncer qu'il participera au Summer Game Fest Live 2024 pour faire une annonce concernant l'une de ses franchises « les plus grosses et les plus appréciées ».

Il faudra donc patienter encore quelques jours pour savoir de quoi il est question, mais des pistes se dessinent déjà. Bien sûr, tout le monde espère un Borderlands 4, d'autant qu'un film arrivera au cinéma cet été, mais le développement d'un nouveau jeu n'a été confirmé qu'en mars dernier, il est un peu tôt pour avoir déjà une vraie annonce. Pour du BioShock, c'est déjà plus crédible. Un quatrième volet a été officialisé en 2019 et des informations assez précises ont fuité deux ans plus tard. Un titre développé par Cloud Chamber et non par Ken Levine, occupé ailleurs avec Judas. Enfin, il reste Mafia, un jeu est en développement depuis au moins deux ans chez Hangar 13 (qui a également été occupé par TopSpin 2K25) et le titre n'était alors pas attendu avant « quelques années ». Une annonce en 2024 pour une sortie en 2025 resterait logique.

Les paris sont ouverts, nous avons rendez-vous au Summer Game Fest Live 2024 le 7 juin prochain, à partir de 23h00 pour découvrir cette annonce déjà très attendue. Vous pouvez retrouver Borderlands 3 à partir de 8,57 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.