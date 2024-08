2K Games : un rendez-vous immanquable donné pour les fans de cette grosse franchise

En juin dernier, 2K Games avait teasé une grosse annonce pour l'une de ses franchises « les plus grosses et les plus appréciées », qui devait avoir lieu lors du Summer Game Fest Live 2024. Non, cela ne concernait pas Borderlands, BioShock ou même Mafia, mais bien Sid Meier's Civilization, avec l'officialisation d'un nouvel opus.

Coup dur pour les fans des trois autres licences, qui sont déjà passées à autre chose, 2K Games peut désormais se concentrer sur la promotion du jeu de stratégie 4X développé par Firaxis Games. Les studios annoncent aujourd'hui un Sid Meier’s Civilization VII Gameplay Showcase à suivre le 20 août prochain, à partir de 22h30, avec pas moins de 20 minutes de gameplay. Cette longue présentation sera diffusée juste après la Gamescom 2024: Opening Night Live, qui aura lieu à 20h00 et qui dévoilera la première bande-annonce du jeu. Enfin, les joueurs qui se rendront à Cologne pour la gamescom 2024 entre le 21 et le 25 août prochain pourront voir Civilization VII au stand de 2K. Enfin, une présentation du jeu sera faite le 31 août prochain, dans le cadre de la PAX West de Seattle, elle sera à suivre sur Twitch.

Civilization VII est attendu dans le courant de l'année 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver Civilization VI à 23,04 € sur Amazon.