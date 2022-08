Mafia : le développement d'un nouveau jeu confirmé !

Après un Mafia III loin des familles des deux premiers épisodes en 2016, Hangar 13 avait renoué avec les bases de la franchise avec Mafia: Definitive Edition et Mafia II: Definitive Edition, un remake et une remastérisation qui modernisaient ces aventures cultes. La rumeur veut que le studio ait depuis travaillé sur Project Volt, « un open world dans un monde de science-fiction avec des éléments surnaturels, façon Saints Row rencontre Cthulhu », dans lequel 53 millions de dollars auraient été investis avant qu'il ne soit annulé.



Kotaku avait depuis révélé que Hangar 13 travaillerait sur un nouveau Mafia utilisant cette fois l'Unreal Engine 5, qui officierait en tant que préquelle à la saga. Nous ne savons pas si le synopsis est le bon, mais une chose est sûre, le studio développe bien un autre Mafia ! La nouvelle a été donnée par le directeur général Roman Hladík, à l'occasion d'une interview des créateurs pour les 20 ans de la franchise.

Je suis heureux de confirmer qu'on a commencé à travailler sur un tout nouveau projet Mafia ! Même s'il faudra attendre encore quelques années et que nous ne puissions pas en dire plus pour le moment, nous sommes ravis de continuer à travailler sur cette franchise que nous adorons, et d'offrir à nos joueurs de toutes nouvelles histoires.

En revanche, comme vous l'avez lu, ce Mafia ne débarquera pas avant « quelques années », alors ne vous attendez pas à mettre la main dessus d'ici 2024 ou 2025... Pour vous consoler, vous pourrez récupérer gratuitement Mafia: The Lost City of Heaven entre le 1er et le 5 septembre sur Steam. Et si vous ne l'avez pas encore fait, Mafia III est disponible à partir de 11,53 € sur Amazon.fr.